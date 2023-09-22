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Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов - РИА Новости, 22.09.2023
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13:28 22.09.2023 (обновлено: 14:55 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/benzin-1897999574.html
Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов
Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов - РИА Новости, 22.09.2023
Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов
Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после вступления в силу временного запрета экспорта... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:28
2023-09-22T14:55
экономика
россия
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после вступления в силу временного запрета экспорта топлива снизилась примерно на десять и почти на одиннадцать процентов соответственно, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России за торговый день подешевела на 9,63%, до 55 925 рублей за тонну. Цена на бензин АИ-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива по итогам торгов пятницы упала на 14,52%, до 61 431 рубля за тонну.Цена мазута за торговый день уменьшилась на 2,91%, до 37 478 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,1%, до 26 896 рублей, авиакеросин — на 14,99%, до 68 762 рублей за тонну.Накануне правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как уточнили в Минэнерго, вводимые ограничения позволят пресечь серый экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В ведомстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. В сентябре цена на Аи-92 пробивала рекордную отметку в 70 508 рублей за тонну, а на Аи-95 — рекордно росла до 76 876 рублей за тонну. Что же касается дизельного топлива, то за август его цена выросла на 18,5%. И в то время как 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, то еще в минувший вторник его стоимость демонстрировала рекордный рост до 75 036 рублей за тонну.Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе серым экспортом.
https://ria.ru/20230922/benzin-1897983981.html
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экономика, россия, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, АИ-92, АИ-95
Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов

Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на 10-11 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после вступления в силу временного запрета экспорта топлива снизилась примерно на десять и почти на одиннадцать процентов соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России за торговый день подешевела на 9,63%, до 55 925 рублей за тонну. Цена на бензин АИ-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну.
АЗС - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина
12:43
Стоимость дизельного топлива по итогам торгов пятницы упала на 14,52%, до 61 431 рубля за тонну.
Цена мазута за торговый день уменьшилась на 2,91%, до 37 478 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,1%, до 26 896 рублей, авиакеросин — на 14,99%, до 68 762 рублей за тонну.
Накануне правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как уточнили в Минэнерго, вводимые ограничения позволят пресечь серый экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В ведомстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Володин поддержал решение правительства по ограничению экспорта бензина
Вчера, 14:55
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях.
В сентябре цена на Аи-92 пробивала рекордную отметку в 70 508 рублей за тонну, а на Аи-95 — рекордно росла до 76 876 рублей за тонну. Что же касается дизельного топлива, то за август его цена выросла на 18,5%. И в то время как 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну, то еще в минувший вторник его стоимость демонстрировала рекордный рост до 75 036 рублей за тонну.
Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе серым экспортом.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Минэнерго прокомментировало ограничения на экспорт топлива из России
Вчера, 14:17
 
ЭкономикаРоссияАИ-92АИ-95
 
 
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