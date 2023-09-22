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В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина - РИА Новости, 22.09.2023
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12:43 22.09.2023 (обновлено: 13:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/benzin-1897983981.html
В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина
В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина - РИА Новости, 22.09.2023
В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина
Правительство временно запретило экспорт бензина для регулирования рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:43
2023-09-22T13:49
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство временно запретило экспорт бензина для регулирования рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка", — уточнил он.Представитель Кремля назвал принятые правительством меры своевременными и необходимыми."Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", — добавил Песков.Накануне правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как уточнили в Минэнерго, вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.
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дмитрий песков, экономика, россия
Дмитрий Песков, Экономика, Россия
В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина

Песков: правительство ограничило экспорт топлива для регулирования рынка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство временно запретило экспорт бензина для регулирования рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка", — уточнил он.
Представитель Кремля назвал принятые правительством меры своевременными и необходимыми.
"Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", — добавил Песков.
Накануне правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как уточнили в Минэнерго, вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.
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