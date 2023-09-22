https://ria.ru/20230922/benzin-1897983981.html

В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина

В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина - РИА Новости, 22.09.2023

В Кремле прокомментировали ограничение экспорта бензина

Правительство временно запретило экспорт бензина для регулирования рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:43

2023-09-22T12:43

2023-09-22T13:49

дмитрий песков

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство временно запретило экспорт бензина для регулирования рынка топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка", — уточнил он.Представитель Кремля назвал принятые правительством меры своевременными и необходимыми."Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", — добавил Песков.Накануне правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Как уточнили в Минэнерго, вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.

https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, экономика, россия