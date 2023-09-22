https://ria.ru/20230922/bayden-1897923974.html

Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ

Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023

Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ

Президент США Джо Байден, выступавший перед организацией испаноязычных активистов, назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T06:25

2023-09-22T06:25

2023-09-22T10:06

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступавший перед организацией испаноязычных активистов, назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post. В четверг вечером Байден выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в конгрессе – организации, созданной для обеспечения связи перспективных лидеров латиноамериканского происхождения с корпорациями, государственными учреждениями и другими структурами. В один из моментов Байден выразил восхищение "чернокожей фракцией в конгрессе" и, не поправив себя, продолжил речь дальше, пишет газета. Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте. Ранее газета Washington Post писала, что некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20230921/biden-1897899769.html

https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

сша

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в мире, сша, джо байден