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Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
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06:25 22.09.2023 (обновлено: 10:06 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bayden-1897923974.html
Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ
Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ
Президент США Джо Байден, выступавший перед организацией испаноязычных активистов, назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:25
2023-09-22T10:06
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступавший перед организацией испаноязычных активистов, назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post. В четверг вечером Байден выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в конгрессе – организации, созданной для обеспечения связи перспективных лидеров латиноамериканского происхождения с корпорациями, государственными учреждениями и другими структурами. В один из моментов Байден выразил восхищение "чернокожей фракцией в конгрессе" и, не поправив себя, продолжил речь дальше, пишет газета. Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте. Ранее газета Washington Post писала, что некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20230921/biden-1897899769.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими, пишут СМИ

NYP: Байден перепутал испаноязычных активистов, назвав их чернокожими

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Институте испаноязычного собрания в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в Институте испаноязычного собрания в конгрессе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Институте испаноязычного собрания в конгрессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступавший перед организацией испаноязычных активистов, назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post.
В четверг вечером Байден выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в конгрессе – организации, созданной для обеспечения связи перспективных лидеров латиноамериканского происхождения с корпорациями, государственными учреждениями и другими структурами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Байден забыл, что уже рассказал историю, и тут же повторил ее
Вчера, 22:19
В один из моментов Байден выразил восхищение "чернокожей фракцией в конгрессе" и, не поправив себя, продолжил речь дальше, пишет газета.
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Ранее газета Washington Post писала, что некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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