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Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 22.09.2023 (обновлено: 14:25 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю - РИА Новости, 22.09.2023
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю
Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:14
2023-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
бахчисарай (крым)
олег крючков
происшествия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - заявил Крючков, комментируя информацию в украинских телеграм-каналах о якобы "прилете" по Бахчисараю. Позже он добавил, что ПВО сбила ракету под Бахчисараем, ситуация спокойная, МЧС ликвидирует возгорание.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев.
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бахчисарай (крым)
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бахчисарай (крым), олег крючков, происшествия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Бахчисарай (Крым), Олег Крючков, Происшествия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю

Крючков: в окрестностях Бахчисарая загорелась трава из-за обломков сбитой ракеты

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
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© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - заявил Крючков, комментируя информацию в украинских телеграм-каналах о якобы "прилете" по Бахчисараю. Позже он добавил, что ПВО сбила ракету под Бахчисараем, ситуация спокойная, МЧС ликвидирует возгорание.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев.
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБахчисарай (Крым)Олег КрючковПроисшествияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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