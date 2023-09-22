https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю - РИА Новости, 22.09.2023
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю
Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:14
2023-09-22T14:14
2023-09-22T14:25
специальная военная операция на украине
бахчисарай (крым)
олег крючков
происшествия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - заявил Крючков, комментируя информацию в украинских телеграм-каналах о якобы "прилете" по Бахчисараю. Позже он добавил, что ПВО сбила ракету под Бахчисараем, ситуация спокойная, МЧС ликвидирует возгорание.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Бахчисарай (Крым), Олег Крючков, Происшествия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю
Крючков: в окрестностях Бахчисарая загорелась трава из-за обломков сбитой ракеты