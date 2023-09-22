https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html

Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю

Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю - РИА Новости, 22.09.2023

Власти Крыма опровергли фейк украинских СМИ о ракетном ударе по Бахчисараю

Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:14

2023-09-22T14:14

2023-09-22T14:25

специальная военная операция на украине

бахчисарай (крым)

олег крючков

происшествия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Трава горит в окрестностях города Бахчисарай от обломков сбитой ракеты, написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. "Бахчисарай. Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - заявил Крючков, комментируя информацию в украинских телеграм-каналах о якобы "прилете" по Бахчисараю. Позже он добавил, что ПВО сбила ракету под Бахчисараем, ситуация спокойная, МЧС ликвидирует возгорание.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html

бахчисарай (крым)

республика крым

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Кирилл Волков

бахчисарай (крым), олег крючков, происшествия, республика крым, ситуация в днр и лнр