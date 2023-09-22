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ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 22.09.2023 (обновлено: 21:41 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ataka-1898130944.html
ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ
ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.09.2023
ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ
Британские ракеты Storm Shadow использовались Украиной для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:29
2023-09-22T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
севастополь
киев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Британские ракеты Storm Shadow использовались Украиной для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины."Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", - говорится в сообщении.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, севастополь, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Киев
ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ

Sky News: ВСУ атаковали штаб ЧФ британскими ракетами Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Британские ракеты Storm Shadow использовались Украиной для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины.
«
"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Ракета Storm Shadow: характеристики, применение, аналоги в России
Вчера, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСевастопольКиев
 
 
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