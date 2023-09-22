https://ria.ru/20230922/ataka-1898130944.html

ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ

ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.09.2023

ВСУ использовали британские Storm Shadow для атаки на штаб ЧФ, сообщают СМИ

Британские ракеты Storm Shadow использовались Украиной для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:29

2023-09-22T21:29

2023-09-22T21:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Британские ракеты Storm Shadow использовались Украиной для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины."Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", - говорится в сообщении.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, севастополь, киев