https://ria.ru/20230922/ataka-1897943199.html
Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой
Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 22.09.2023
Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой
Бойцы группировки " Юг" Вооруженных сил России сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе населенного пункта Марьинка у Донецка, уничтожив на... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:14
2023-09-22T10:14
2023-09-22T12:25
россия
донецк
безопасность
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Бойцы группировки " Юг" Вооруженных сил России сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе населенного пункта Марьинка у Донецка, уничтожив на подходе бронетехнику противника, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Средствами воздушной разведки нашего подразделения в районе Марьинки была обнаружена бронетехника противника. Она могла поддерживать штурмовой отряд во время атаки на наши позиции. Координаты цели были переданы артиллеристам. Огонь корректировался с воздуха. Цель была уничтожена. Вероятная атака сорвана", - рассказал командир подразделения ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение бронетехники во время атаки ВСУ в районе Марьинки
Подразделения ВС РФ сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе Марьинки уничтожив на подходе бронетехнику противника .
2023-09-22T10:14
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, безопасность
Россия, Донецк, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой
Бойцы группировки " Юг" сорвали атаку ВСУ под Марьинкой