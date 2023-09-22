https://ria.ru/20230922/ataka-1897943199.html

Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой

Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 22.09.2023

Российские военные сорвали атаку ВСУ под Марьинкой

Бойцы группировки " Юг" Вооруженных сил России сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе населенного пункта Марьинка у Донецка, уничтожив на... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:14

2023-09-22T10:14

2023-09-22T12:25

россия

донецк

безопасность

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Бойцы группировки " Юг" Вооруженных сил России сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе населенного пункта Марьинка у Донецка, уничтожив на подходе бронетехнику противника, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ. "Средствами воздушной разведки нашего подразделения в районе Марьинки была обнаружена бронетехника противника. Она могла поддерживать штурмовой отряд во время атаки на наши позиции. Координаты цели были переданы артиллеристам. Огонь корректировался с воздуха. Цель была уничтожена. Вероятная атака сорвана", - рассказал командир подразделения ВС РФ.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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донецк

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетехники во время атаки ВСУ в районе Марьинки Подразделения ВС РФ сорвали атаку украинских боевиков на свою позицию в районе Марьинки уничтожив на подходе бронетехнику противника . 2023-09-22T10:14 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецк, безопасность