СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS
NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя конгресса.
"Президент Джо Байден сказал <...> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет", — говорится в материале на сайте телеканала.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.
Байден накануне принимал Зеленского в Белом доме.
По данным газеты The Washington Post, США "близки к решению" передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой.
В то же время в четверг советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Байден "в итоге решил не поставлять ATACMS" Украине, но в будущем это возможно.
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В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.