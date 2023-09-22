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СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 22.09.2023 (обновлено: 19:28 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/atacms-1898089287.html
СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS
СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS
США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:56
2023-09-22T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя конгресса."Президент Джо Байден сказал &lt;...&gt; Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет", — говорится в материале на сайте телеканала.Байден накануне принимал Зеленского в Белом доме.По данным газеты The Washington Post, США "близки к решению" передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой.В то же время в четверг советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Байден "в итоге решил не поставлять ATACMS" Украине, но в будущем это возможно.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS

NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя конгресса.
"Президент Джо Байден сказал <...> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет", — говорится в материале на сайте телеканала.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Байден накануне принимал Зеленского в Белом доме.
По данным газеты The Washington Post, США "близки к решению" передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой.
В то же время в четверг советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Байден "в итоге решил не поставлять ATACMS" Украине, но в будущем это возможно.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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