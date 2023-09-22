https://ria.ru/20230922/atacms-1898089287.html

СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS

СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS

США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:56

2023-09-22T17:56

2023-09-22T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя конгресса."Президент Джо Байден сказал <...> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет", — говорится в материале на сайте телеканала.Байден накануне принимал Зеленского в Белом доме.По данным газеты The Washington Post, США "близки к решению" передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой.В то же время в четверг советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Байден "в итоге решил не поставлять ATACMS" Украине, но в будущем это возможно.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр