https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html

Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей

Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей - РИА Новости, 22.09.2023

Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:13

2023-09-22T09:13

2023-09-22T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

денис пушилин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск."Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

артемовск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, артемовск, денис пушилин