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Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 22.09.2023 (обновлено: 09:20 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:13
2023-09-22T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
денис пушилин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск."Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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безопасность, артемовск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Денис Пушилин
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей

Пушилин: Артемовск подвергается хаотичным обстрелам, ситуация горячая

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск.
"Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДенис Пушилин
 
 
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