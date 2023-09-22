https://ria.ru/20230922/artemovsk-1897934318.html
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:13
2023-09-22T09:13
2023-09-22T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
денис пушилин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на артемовском направлении остается горячей, а сам Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны украинских войск."Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами", - заявил Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Денис Пушилин
Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей
Пушилин: Артемовск подвергается хаотичным обстрелам, ситуация горячая