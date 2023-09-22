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В ЦКБ "Рубин" рассказали о новом беспилотнике "Аргус" - РИА Новости, 22.09.2023
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03:18 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/argus-1897919671.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали о новом беспилотнике "Аргус"
В ЦКБ "Рубин" рассказали о новом беспилотнике "Аргус" - РИА Новости, 22.09.2023
В ЦКБ "Рубин" рассказали о новом беспилотнике "Аргус"
Новейший подводный титановый беспилотник "Аргус" может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать "команду" на активизацию работы, заявил в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:18
2023-09-22T03:18
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейший подводный титановый беспилотник "Аргус" может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать "команду" на активизацию работы, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов. Презентация автономного необитаемого подводного аппарата "Аргус" состоялась на форуме "Армия-2023". "Аргус" сможет действовать как "резидентный" подводный аппарат, способный находиться под водой на протяжении полугода, а в дальнейшем - и более", - сказал Баранов. По его словам, чтобы быть осведомленными о состоянии трубопроводов, занимающих значительный участок морского дна, необходимо располагать эффективной и самодостаточной подводной инфраструктурой. Подводное причальное устройство расширит возможности аппарата, заряжая аккумуляторные батареи, а также обеспечивая информационный обмен с центром управления, расположенном на берегу либо на офшорной платформе. С подводными причальными устройствами аппаратам будут не нужны надводные обеспечивающие суда, что позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию. Он сообщил также, что модификации "Аргуса" могут погружаться на глубину до 6000 метров, у него титановый "скелет", а корпус сделан из композитных материалов.
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
В ЦКБ "Рубин" рассказали о новом беспилотнике "Аргус"

ЦКБ "Рубин": титановый БПЛА "Аргус" может полгода лежать на дне и ждать команду

© ЦКБ "Рубин"Морской дрон "Аргус"
Морской дрон Аргус
© ЦКБ "Рубин"
Морской дрон "Аргус". Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новейший подводный титановый беспилотник "Аргус" может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать "команду" на активизацию работы, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов.
Презентация автономного необитаемого подводного аппарата "Аргус" состоялась на форуме "Армия-2023".
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"Аргус" сможет действовать как "резидентный" подводный аппарат, способный находиться под водой на протяжении полугода, а в дальнейшем - и более", - сказал Баранов.
По его словам, чтобы быть осведомленными о состоянии трубопроводов, занимающих значительный участок морского дна, необходимо располагать эффективной и самодостаточной подводной инфраструктурой. Подводное причальное устройство расширит возможности аппарата, заряжая аккумуляторные батареи, а также обеспечивая информационный обмен с центром управления, расположенном на берегу либо на офшорной платформе.
С подводными причальными устройствами аппаратам будут не нужны надводные обеспечивающие суда, что позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию.
Он сообщил также, что модификации "Аргуса" могут погружаться на глубину до 6000 метров, у него титановый "скелет", а корпус сделан из композитных материалов.
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