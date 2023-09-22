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Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине - РИА Новости, 22.09.2023
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04:56 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/argentina-1897921638.html
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине - РИА Новости, 22.09.2023
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине
Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T04:56
2023-09-22T04:56
аргентина
буэнос-айрес (город)
брикс
мвф
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. "Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта", - сказал он на конференции, организованной Русским домом в Буэнос-Айресе. "Во-вторых. Наш долг перед МВФ - наша главная экономическая и политическая проблема. В БРИКС есть значительная финансовая поддержка... в виде Банка развития", - продолжил Касьябуе. Кроме того, по мнению эксперта, привлекательной выглядит возможность дедолларизации - создания собственной валюты для торговли в рамках организации. Конференция, прошедшая в четверг в Русском доме, была посвящена будущему вступлению Аргентины в БРИКС. "Тему нынешней конференции мы выбрали неслучайно: 24 августа Аргентина получила официальное предложение вступить в БРИКС. Нам было важно выслушать мнение экспертов двух стран, особенно в свете того, что сразу два кандидата в президенты на предстоящих выборах в Аргентине высказывались против вступления своей страны в это интеграционное объединение", - сказала журналистам глава Русского дома Ольга Муратова. Она добавила, что в октябре состоится ещё одна конференция, посвященная вопросам глобальной политики и ситуации на Украине.
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аргентина, буэнос-айрес (город), брикс, мвф, в мире
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), БРИКС, МВФ, В мире
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине

Эксперт: участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины с большим госдолгом

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе.
«
"Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта", - сказал он на конференции, организованной Русским домом в Буэнос-Айресе.
"Во-вторых. Наш долг перед МВФ - наша главная экономическая и политическая проблема. В БРИКС есть значительная финансовая поддержка... в виде Банка развития", - продолжил Касьябуе.
Кроме того, по мнению эксперта, привлекательной выглядит возможность дедолларизации - создания собственной валюты для торговли в рамках организации.
Конференция, прошедшая в четверг в Русском доме, была посвящена будущему вступлению Аргентины в БРИКС.
"Тему нынешней конференции мы выбрали неслучайно: 24 августа Аргентина получила официальное предложение вступить в БРИКС. Нам было важно выслушать мнение экспертов двух стран, особенно в свете того, что сразу два кандидата в президенты на предстоящих выборах в Аргентине высказывались против вступления своей страны в это интеграционное объединение", - сказала журналистам глава Русского дома Ольга Муратова. Она добавила, что в октябре состоится ещё одна конференция, посвященная вопросам глобальной политики и ситуации на Украине.
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