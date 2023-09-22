https://ria.ru/20230922/argentina-1897921638.html
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине - РИА Новости, 22.09.2023
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине
Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T04:56
2023-09-22T04:56
2023-09-22T04:56
аргентина
буэнос-айрес (город)
брикс
мвф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. "Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта", - сказал он на конференции, организованной Русским домом в Буэнос-Айресе. "Во-вторых. Наш долг перед МВФ - наша главная экономическая и политическая проблема. В БРИКС есть значительная финансовая поддержка... в виде Банка развития", - продолжил Касьябуе. Кроме того, по мнению эксперта, привлекательной выглядит возможность дедолларизации - создания собственной валюты для торговли в рамках организации. Конференция, прошедшая в четверг в Русском доме, была посвящена будущему вступлению Аргентины в БРИКС. "Тему нынешней конференции мы выбрали неслучайно: 24 августа Аргентина получила официальное предложение вступить в БРИКС. Нам было важно выслушать мнение экспертов двух стран, особенно в свете того, что сразу два кандидата в президенты на предстоящих выборах в Аргентине высказывались против вступления своей страны в это интеграционное объединение", - сказала журналистам глава Русского дома Ольга Муратова. Она добавила, что в октябре состоится ещё одна конференция, посвященная вопросам глобальной политики и ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, буэнос-айрес (город), брикс, мвф, в мире
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), БРИКС, МВФ, В мире
Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине
Эксперт: участие в БРИКС станет поддержкой для Аргентины с большим госдолгом