https://ria.ru/20230922/argentina-1897921638.html

Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине

Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперт рассказал, как БРИКС поможет Аргентине

Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T04:56

2023-09-22T04:56

2023-09-22T04:56

аргентина

буэнос-айрес (город)

брикс

мвф

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сен - РИА Новости. Вступление в БРИКС поможет Аргентине в экономической и финансовой сферах, считает политолог Матиас Касьябуе. "Что значит БРИКС для Аргентины? Плюсы в экономике, потому что в БРИКС находятся наши главные торговые партнеры, и присутствие в БРИКС способствовало бы укреплению экспорта", - сказал он на конференции, организованной Русским домом в Буэнос-Айресе. "Во-вторых. Наш долг перед МВФ - наша главная экономическая и политическая проблема. В БРИКС есть значительная финансовая поддержка... в виде Банка развития", - продолжил Касьябуе. Кроме того, по мнению эксперта, привлекательной выглядит возможность дедолларизации - создания собственной валюты для торговли в рамках организации. Конференция, прошедшая в четверг в Русском доме, была посвящена будущему вступлению Аргентины в БРИКС. "Тему нынешней конференции мы выбрали неслучайно: 24 августа Аргентина получила официальное предложение вступить в БРИКС. Нам было важно выслушать мнение экспертов двух стран, особенно в свете того, что сразу два кандидата в президенты на предстоящих выборах в Аргентине высказывались против вступления своей страны в это интеграционное объединение", - сказала журналистам глава Русского дома Ольга Муратова. Она добавила, что в октябре состоится ещё одна конференция, посвященная вопросам глобальной политики и ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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аргентина, буэнос-айрес (город), брикс, мвф, в мире