https://ria.ru/20230922/arest-1897920456.html
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции - РИА Новости, 22.09.2023
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
Полицейские в Приморском крае задержали депортированного из Южной Кореи гражданина РФ, обвиняемого в организации занятия проституцией и вовлечении в нее во... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:37
2023-09-22T03:37
2023-09-22T03:50
происшествия
россия
южная корея
владивосток
ирина волк
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Приморском крае задержали депортированного из Южной Кореи гражданина РФ, обвиняемого в организации занятия проституцией и вовлечении в нее во Владивостоке, сообщил телеграм-канал "МВД Медиа". По информации телеграм-канала, выдворенный из Южной Кореи гражданин находился в международном розыске по запросу полицейских Владивостока. Он обвиняется в ведении вместе с сообщниками бизнеса по предоставлению интимных услуг во Владивостоке в 2014-2017 годах. Следствие полагает, что девушек для бизнеса набирали через интернет и средства массовой информации. Профильные ведомства Южной Кореи решили депортировать скрывавшегося фигуранта дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией (статьи 240, 241 УК РФ) "в форме самостоятельного контролируемого выезда" в Россию. "По прибытии на Владивостокский морской вокзал фигурант задержан сотрудниками УМВД России по Приморскому краю", - приводится заявление представителя МВД РФ Ирины Волк.
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происшествия, россия, южная корея, владивосток, ирина волк
Происшествия, Россия, Южная Корея, Владивосток, Ирина Волк
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
Россиянина в международном розыске выслали из Южной Кореи в Приморье и задержали