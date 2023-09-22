Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 22.09.2023 (обновлено: 03:50 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/arest-1897920456.html
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции - РИА Новости, 22.09.2023
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции
Полицейские в Приморском крае задержали депортированного из Южной Кореи гражданина РФ, обвиняемого в организации занятия проституцией и вовлечении в нее во... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:37
2023-09-22T03:50
происшествия
россия
южная корея
владивосток
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Приморском крае задержали депортированного из Южной Кореи гражданина РФ, обвиняемого в организации занятия проституцией и вовлечении в нее во Владивостоке, сообщил телеграм-канал "МВД Медиа". По информации телеграм-канала, выдворенный из Южной Кореи гражданин находился в международном розыске по запросу полицейских Владивостока. Он обвиняется в ведении вместе с сообщниками бизнеса по предоставлению интимных услуг во Владивостоке в 2014-2017 годах. Следствие полагает, что девушек для бизнеса набирали через интернет и средства массовой информации. Профильные ведомства Южной Кореи решили депортировать скрывавшегося фигуранта дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией (статьи 240, 241 УК РФ) "в форме самостоятельного контролируемого выезда" в Россию. "По прибытии на Владивостокский морской вокзал фигурант задержан сотрудниками УМВД России по Приморскому краю", - приводится заявление представителя МВД РФ Ирины Волк.
https://ria.ru/20230922/prigovor-1897919026.html
россия
южная корея
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, южная корея, владивосток, ирина волк
Происшествия, Россия, Южная Корея, Владивосток, Ирина Волк
Южная Корея депортировала в Россию подозреваемого в организации проституции

Россиянина в международном розыске выслали из Южной Кореи в Приморье и задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Приморском крае задержали депортированного из Южной Кореи гражданина РФ, обвиняемого в организации занятия проституцией и вовлечении в нее во Владивостоке, сообщил телеграм-канал "МВД Медиа".
По информации телеграм-канала, выдворенный из Южной Кореи гражданин находился в международном розыске по запросу полицейских Владивостока. Он обвиняется в ведении вместе с сообщниками бизнеса по предоставлению интимных услуг во Владивостоке в 2014-2017 годах. Следствие полагает, что девушек для бизнеса набирали через интернет и средства массовой информации. Профильные ведомства Южной Кореи решили депортировать скрывавшегося фигуранта дела об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией (статьи 240, 241 УК РФ) "в форме самостоятельного контролируемого выезда" в Россию.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
03:08
"По прибытии на Владивостокский морской вокзал фигурант задержан сотрудниками УМВД России по Приморскому краю", - приводится заявление представителя МВД РФ Ирины Волк.
 
ПроисшествияРоссияЮжная КореяВладивостокИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала