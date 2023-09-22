Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
Лавров призвал Гутерриша провести арбитраж из-за невыдачи виз США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД.
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"Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", — рассказали в ведомстве.
По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".
Кроме того, министр передал генсеку организации книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".
Книгу презентовали в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.