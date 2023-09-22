Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 22.09.2023 (обновлено: 12:22 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T05:05
2023-09-22T12:22
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897977166_0:150:3298:2005_1920x0_80_0_0_4daab3650936e5106cc7dc7e5b042082.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД. &quot;Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии&quot;, — рассказали в ведомстве.По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".Кроме того, министр передал генсеку организации книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".Книгу презентовали в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.
https://ria.ru/20230427/vizy-1868149946.html
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897977166_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_22b7d132dec026f7a6e5c42690394990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Лавров призвал Гутерриша провести арбитраж из-за невыдачи виз США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД.
«

"Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", — рассказали в ведомстве.

По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".
Кроме того, министр передал генсеку организации книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
27 апреля, 14:47
Книгу презентовали в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной
02:46
 
В миреРоссияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала