https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html

Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:05

2023-09-22T05:05

2023-09-22T12:22

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США, сообщили на сайте МИД. "Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", — рассказали в ведомстве.По данным МИД, Лавров "отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН".Кроме того, министр передал генсеку организации книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", а также подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".Книгу презентовали в середине августа, ее авторы — член Общественной палаты России Максим Григорьев и зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По словам Григорьева, книга содержит результаты работы международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников со свидетельствами более 600 преступлений.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.

https://ria.ru/20230427/vizy-1868149946.html

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в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, сша