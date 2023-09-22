СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы
Reuters: Запад обсудит с Индией возможные ограничений G7 на российские алмазы
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны обсудят с Индией, одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, последствия возможных ограничений G7 на российские алмазы, передает агентство Рейтер.
"Западные страны отправляют представителей в Индию..., чтобы обсудить потенциальные последствия любых ограничений G7 на импорт российских алмазов", - пишет агентство со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена.
Реализация любых возможных ограничений на российские алмазы со стороны Запада будет во многом зависеть именно от Индии, указывает агентство.
По данным Рейтер, в прошлом году ЕС закупил российских алмазов на 1,5 миллиарда долларов.
В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.