Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/almazy-1897957507.html
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы
Западные страны обсудят с Индией, одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, последствия возможных ограничений G7 на российские РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:18
2023-09-22T11:18
g7
евросоюз
россия
индия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны обсудят с Индией, одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, последствия возможных ограничений G7 на российские алмазы, передает агентство Рейтер. "Западные страны отправляют представителей в Индию..., чтобы обсудить потенциальные последствия любых ограничений G7 на импорт российских алмазов", - пишет агентство со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена. Помимо представителей США и их союзников по G7, в Индию также отправятся представители Бельгии. Бельгийский Антверпен выступает главным мировым хабом по торговле алмазами, отмечает агентство. Реализация любых возможных ограничений на российские алмазы со стороны Запада будет во многом зависеть именно от Индии, указывает агентство. По данным Рейтер, в прошлом году ЕС закупил российских алмазов на 1,5 миллиарда долларов. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках. Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230518/almazy-1872569998.html
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
g7, евросоюз, россия, индия, в мире, экономика
G7, Евросоюз, Россия, Индия, В мире, Экономика
СМИ: страны Запада обсудят с Индией ограничения G7 на российские алмазы

Reuters: Запад обсудит с Индией возможные ограничений G7 на российские алмазы

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Западные страны обсудят с Индией, одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней, последствия возможных ограничений G7 на российские алмазы, передает агентство Рейтер.
"Западные страны отправляют представителей в Индию..., чтобы обсудить потенциальные последствия любых ограничений G7 на импорт российских алмазов", - пишет агентство со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник
18 мая, 11:11
Помимо представителей США и их союзников по G7, в Индию также отправятся представители Бельгии. Бельгийский Антверпен выступает главным мировым хабом по торговле алмазами, отмечает агентство.
Реализация любых возможных ограничений на российские алмазы со стороны Запада будет во многом зависеть именно от Индии, указывает агентство.
По данным Рейтер, в прошлом году ЕС закупил российских алмазов на 1,5 миллиарда долларов.
В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов, но тогда он не смог озвучить сроки введения новых антироссийских ограничений. В Евросоюзе указывали, что для введения каких-либо ограничений в отношении торговли российскими алмазами надо заручиться поддержкой международных партнеров, в частности, Индии как ключевого игрока в этой сфере. Брюссель подчеркивал важность предварительно обеспечить отслеживание российских алмазов на мировых рынках.
Против санкций в отношении российских алмазов активно выступала Бельгия, где расположен крупнейший центр торговли алмазами. Как заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо, нет смысла на уровне Евросоюза запрещать оптовые закупки из России драгоценных камней, так как они все равно попадут в европейские магазины другими путями.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения
11 сентября, 08:00
 
G7ЕвросоюзРоссияИндияВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала