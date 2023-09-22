https://ria.ru/20230922/aktsiya-1897939594.html

У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста

У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста - РИА Новости, 22.09.2023

У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста

Акция протеста, анонсированная оппозицией Армении, проходит в пятницу утром у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:58

2023-09-22T09:58

2023-09-22T09:58

в мире

армения

никол пашинян

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Акция протеста, анонсированная оппозицией Армении, проходит в пятницу утром у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Здание кабинета министров заблокировано полицией, большинство участников протестной акции находятся около него. Они скандируют "Борьба" и "Никол (премьер-министр страны Никол Пашинян - ред.) - предатель". К зданию организованными группами подходят бойцы спецназа, а также протестующие, в большинстве своем студенты. Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к антиправительственным протестам в режиме нон-стоп. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html

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ереван

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Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян, ереван, ситуация в нагорном карабахе