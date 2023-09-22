https://ria.ru/20230922/aktsiya-1897939594.html
У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста
У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста - РИА Новости, 22.09.2023
У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста
Акция протеста, анонсированная оппозицией Армении, проходит в пятницу утром у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:58
2023-09-22T09:58
2023-09-22T09:58
в мире
армения
никол пашинян
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Акция протеста, анонсированная оппозицией Армении, проходит в пятницу утром у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Здание кабинета министров заблокировано полицией, большинство участников протестной акции находятся около него. Они скандируют "Борьба" и "Никол (премьер-министр страны Никол Пашинян - ред.) - предатель". К зданию организованными группами подходят бойцы спецназа, а также протестующие, в большинстве своем студенты. Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к антиправительственным протестам в режиме нон-стоп. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933476.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста
У здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста оппозиции
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Акция протеста, анонсированная оппозицией Армении, проходит в пятницу утром у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Здание кабинета министров заблокировано полицией, большинство участников протестной акции находятся около него. Они скандируют "Борьба" и "Никол (премьер-министр страны Никол Пашинян
- ред.) - предатель".
К зданию организованными группами подходят бойцы спецназа, а также протестующие, в большинстве своем студенты.
Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к антиправительственным протестам в режиме нон-стоп.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
Пашинян оценил обстановку в Карабахе