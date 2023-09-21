https://ria.ru/20230921/zhile-1897714518.html

Более 1,2 тысячи новосибирских дольщиков долгостроев получили квартиры

Более 1,2 тысячи новосибирских дольщиков долгостроев получили квартиры - РИА Новости, 21.09.2023

Более 1,2 тысячи новосибирских дольщиков долгостроев получили квартиры

Более 1,2 тысячи дольщиков жилья в Новосибирской области с начала года получили новые квартиры в сданных долгостроях благодаря господдержке, сообщает в четверг... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:39

2023-09-21T10:39

2023-09-21T11:30

новосибирская область

константин тимофеев

жилье

общество

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НОВОСИБИРСК, 21 сен - РИА Новости. Более 1,2 тысячи дольщиков жилья в Новосибирской области с начала года получили новые квартиры в сданных долгостроях благодаря господдержке, сообщает в четверг областное правительство. Исполнительный директор ППК "Фонд развития территорий" Константин Тимофеев в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область совместно с врио министра строительства региона Алексем Колмаковым проверили несколько проблемных домов, достройка которых ведется с применением разных механизмов господдержки. "Благодаря планомерной работе с 2018 по 2022 годы восстановлены права почти 10,5 тысячи граждан в 85 проблемных объектах. С начала 2023 года сданы еще шесть долгостроев, свои долгожданные квартиры получили 1 263 дольщика", - сообщил Колмаков. Врио министра отметил, что в настоящее время правительством региона реализуется комплекс мер поддержки граждан, которые попали в сложную ситуацию, вложив деньги в долевое строительство, а также ряд механизмов, благодаря которым долгострои вводятся в эксплуатацию. В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабные инвестиционные проекты, предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. "За последние два года нам удалось существенно продвинуться в решении проблемы обманутых дольщиков. Правительством Новосибирской области максимально используются все механизмы (и федеральные, и региональные), чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Сегодня в регионе осталось 39 долгостроев, шесть из которых достраивается силами регионального фонда защиты прав дольщиков, по всем остальным разработаны алгоритмы достройки, понятны сроки и способы завершения строительства", - подчеркнул Колмаков. В рамках объезда Константин Тимофеев и Алексей Колмаков посетили долгострой по улице Вилюйская, 6, который будет сдан до конца года. Это один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК "Фонд развития территорий". Два дома из них уже введены в эксплуатацию.

https://ria.ru/20230919/proizvodstvo-1897229567.html

https://ria.ru/20230920/zona-1897536187.html

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новосибирская область, константин тимофеев, жилье, общество