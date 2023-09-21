https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html

Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна

Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна - РИА Новости, 21.09.2023

Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна

Украина пообещала отозвать из Всемирной торговой организации (ВТО) свою жалобу на Словакию, связанную с запретом на импорт зерна, сообщила представитель... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:22

2023-09-21T12:22

2023-09-21T13:08

словакия

украина

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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БРАТИСЛАВА, 21 сен — РИА Новости. Украина пообещала отозвать из Всемирной торговой организации (ВТО) свою жалобу на Словакию, связанную с запретом на импорт зерна, сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова местному изданию teraz.sk. "Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", — сказала чиновник.Юрчикова также отметила, что Братислава договорилась с Киевом о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока она не заработает, запрет на импорт отдельной украинской продукции останется в силе.Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года. При этом 30 сентября в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, в случае своей победы пообещала расширить список продукции под эмбарго.

https://ria.ru/20230921/mo-1897711131.html

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словакия, украина, всемирная торговая организация (вто), в мире