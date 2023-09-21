https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна - РИА Новости, 21.09.2023
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна
Украина пообещала отозвать из Всемирной торговой организации (ВТО) свою жалобу на Словакию, связанную с запретом на импорт зерна, сообщила представитель... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:22
2023-09-21T12:22
2023-09-21T13:08
словакия
украина
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
БРАТИСЛАВА, 21 сен — РИА Новости. Украина пообещала отозвать из Всемирной торговой организации (ВТО) свою жалобу на Словакию, связанную с запретом на импорт зерна, сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова местному изданию teraz.sk. "Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", — сказала чиновник.Юрчикова также отметила, что Братислава договорилась с Киевом о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока она не заработает, запрет на импорт отдельной украинской продукции останется в силе.Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года. При этом 30 сентября в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, в случае своей победы пообещала расширить список продукции под эмбарго.
https://ria.ru/20230921/mo-1897711131.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, всемирная торговая организация (вто), в мире
Словакия, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за запрета на импорт зерна
БРАТИСЛАВА, 21 сен — РИА Новости.
Украина пообещала отозвать из Всемирной торговой организации (ВТО) свою жалобу на Словакию, связанную с запретом на импорт зерна, сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова местному изданию
teraz.sk.
"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", — сказала чиновник.
Юрчикова также отметила, что Братислава договорилась с Киевом о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока она не заработает, запрет на импорт отдельной украинской продукции останется в силе.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.
При этом 30 сентября в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, в случае своей победы пообещала расширить список продукции под эмбарго.
Польский министр обвинил украинских олигархов в скандале с зерном