https://ria.ru/20230921/zerno-1897861625.html

Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно

Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно - РИА Новости, 21.09.2023

Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно

Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:38

2023-09-21T18:38

2023-09-21T18:46

специальная военная операция на украине

киев

венгрия

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еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут компромисс в решении сложившееся ситуации, который утроит всех участников рынка, сообщил в четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире национального телемарафона.. "У нас на протяжении нескольких дней, начиная с понедельника, были переговоры со всеми странами - с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией. Это связано решением Еврокомиссии с 15 сентября не продолжать экспорт. Ряд стран ввели запрет в одностороннем порядке, Еврокомиссия предложила нам предоставить свой план, мы предоставили его в понедельник. Каждая из стран прочитала его - нужно было с ними переговорить", - сказал Сольский. Он отметил, что Румыния согласилась с предложениями Киева, обозначенными в плане, внесла свои замечания. По его словам, Словакия также оценивает украинский план как тот, который может быть принят, при этом Киев обязан предоставить до пятницы все необходимые документы с дополнительными пояснениями. С Венгрией, как отметил министр, Киев проводит такую же работу. Он также сообщил, что переговорил с польским министром сегодня, по его словам, "конструктивно" обсудили предложения украинской стороны. "У польского министра есть виденье, как это будет работать. Нужно письменно предоставить материалы. В следующую среду, в 9.00 запланирован телефонный звонок, планируется более широкое обсуждение вопросов, чтобы никому не было стыдно перед своими аграриями", - резюмировал он. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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киев, венгрия, украина, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, в мире, евросоюз