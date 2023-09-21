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Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 21.09.2023 (обновлено: 18:46 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zerno-1897861625.html
Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно
Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно - РИА Новости, 21.09.2023
Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно
Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:38
2023-09-21T18:46
специальная военная операция на украине
киев
венгрия
украина
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут компромисс в решении сложившееся ситуации, который утроит всех участников рынка, сообщил в четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире национального телемарафона.. "У нас на протяжении нескольких дней, начиная с понедельника, были переговоры со всеми странами - с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией. Это связано решением Еврокомиссии с 15 сентября не продолжать экспорт. Ряд стран ввели запрет в одностороннем порядке, Еврокомиссия предложила нам предоставить свой план, мы предоставили его в понедельник. Каждая из стран прочитала его - нужно было с ними переговорить", - сказал Сольский. Он отметил, что Румыния согласилась с предложениями Киева, обозначенными в плане, внесла свои замечания. По его словам, Словакия также оценивает украинский план как тот, который может быть принят, при этом Киев обязан предоставить до пятницы все необходимые документы с дополнительными пояснениями. С Венгрией, как отметил министр, Киев проводит такую же работу. Он также сообщил, что переговорил с польским министром сегодня, по его словам, "конструктивно" обсудили предложения украинской стороны. "У польского министра есть виденье, как это будет работать. Нужно письменно предоставить материалы. В следующую среду, в 9.00 запланирован телефонный звонок, планируется более широкое обсуждение вопросов, чтобы никому не было стыдно перед своими аграриями", - резюмировал он. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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киев, венгрия, украина, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Киев, Венгрия, Украина, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, В мире, Евросоюз
Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно

Минагропром Украины обсудил с пятью странами ЕС отмену эмбарго на зерно

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут компромисс в решении сложившееся ситуации, который утроит всех участников рынка, сообщил в четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире национального телемарафона..
"У нас на протяжении нескольких дней, начиная с понедельника, были переговоры со всеми странами - с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией. Это связано решением Еврокомиссии с 15 сентября не продолжать экспорт. Ряд стран ввели запрет в одностороннем порядке, Еврокомиссия предложила нам предоставить свой план, мы предоставили его в понедельник. Каждая из стран прочитала его - нужно было с ними переговорить", - сказал Сольский.
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Он отметил, что Румыния согласилась с предложениями Киева, обозначенными в плане, внесла свои замечания.
По его словам, Словакия также оценивает украинский план как тот, который может быть принят, при этом Киев обязан предоставить до пятницы все необходимые документы с дополнительными пояснениями. С Венгрией, как отметил министр, Киев проводит такую же работу. Он также сообщил, что переговорил с польским министром сегодня, по его словам, "конструктивно" обсудили предложения украинской стороны.
"У польского министра есть виденье, как это будет работать. Нужно письменно предоставить материалы. В следующую среду, в 9.00 запланирован телефонный звонок, планируется более широкое обсуждение вопросов, чтобы никому не было стыдно перед своими аграриями", - резюмировал он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВенгрияУкраинаЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Зерновая сделкаВ миреЕвросоюз
 
 
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