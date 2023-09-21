Украина провела переговоры с пятью странами ЕС по отмене эмбарго на зерно
Минагропром Украины обсудил с пятью странами ЕС отмену эмбарго на зерно
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев на этой неделе обсуждал ситуацию с отменой запрета на экспорт украинского зерна с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией, стороны ищут компромисс в решении сложившееся ситуации, который утроит всех участников рынка, сообщил в четверг министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире национального телемарафона..
"У нас на протяжении нескольких дней, начиная с понедельника, были переговоры со всеми странами - с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией. Это связано решением Еврокомиссии с 15 сентября не продолжать экспорт. Ряд стран ввели запрет в одностороннем порядке, Еврокомиссия предложила нам предоставить свой план, мы предоставили его в понедельник. Каждая из стран прочитала его - нужно было с ними переговорить", - сказал Сольский.
Он отметил, что Румыния согласилась с предложениями Киева, обозначенными в плане, внесла свои замечания.
По его словам, Словакия также оценивает украинский план как тот, который может быть принят, при этом Киев обязан предоставить до пятницы все необходимые документы с дополнительными пояснениями. С Венгрией, как отметил министр, Киев проводит такую же работу. Он также сообщил, что переговорил с польским министром сегодня, по его словам, "конструктивно" обсудили предложения украинской стороны.
"У польского министра есть виденье, как это будет работать. Нужно письменно предоставить материалы. В следующую среду, в 9.00 запланирован телефонный звонок, планируется более широкое обсуждение вопросов, чтобы никому не было стыдно перед своими аграриями", - резюмировал он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.