https://ria.ru/20230921/zerno-1897827882.html

Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд

Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд - РИА Новости, 21.09.2023

Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд

Нижегородские аграрии установили новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:53

2023-09-21T16:53

2023-09-21T16:53

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в начале сентября в Нижегородской области аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна в 1,7 миллиона тонн зерна, собрав 1,8 миллиона тонн зерна с 85% площадей. "Новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн установлен в Нижегородской области, Зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектар – это 94 процента от плана", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, аграрии уже серьезно превысили уровень прошлого года, когда был произведен наибольший за последние 30 лет объем зерна. "Это очень серьезный показатель, за которым - самоотверженный труд тысяч людей. В последние годы предприятия активно модернизировали парк техники, пользовались различными мерами поддержками. Все это напрямую влияет на результаты", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, уборочная в регионе продолжается – ведется уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои. "Урожайность по основным культурам превышает уровень прошлого года. Например, урожайность зерновых выше на 19 процентов, картофеля – на 16 процентов. Это даст нам прибавку в валовом производстве сельхозпродукции", - отметил он. По оперативным данным на 21 сентября, в Нижегородской области собрано 243 тысяч тонн картофеля (60% от плана); заготовлено 6 тысяч тонн овощей (21%) и 91 тысяч тонн сахарной свеклы (28%); намолочено 24 тысячи тонн семян рапса (106%), 2,8 тысячи тонн семян сои (96%) и 4 тысячи тонн – семян льна (47%). Ранее сообщалось, что аграрные предприятия Нижегородской области получили 4,4 миллиарда рублей субсидий с начала 2023 года. Еще 1,3 миллиарда рублей средств государственной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей до конца года.

https://ria.ru/20230913/proizvodstvo-1896103659.html

https://ria.ru/20230905/gaz-1894369674.html

https://ria.ru/20230809/klastery-1889144440.html

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экономика, нижегородская область, глеб никитин