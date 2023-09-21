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Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд - РИА Новости, 21.09.2023
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Нижегородская область
 
16:53 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zerno-1897827882.html
Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд
Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд - РИА Новости, 21.09.2023
Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд
Нижегородские аграрии установили новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:53
2023-09-21T16:53
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в начале сентября в Нижегородской области аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна в 1,7 миллиона тонн зерна, собрав 1,8 миллиона тонн зерна с 85% площадей. "Новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн установлен в Нижегородской области, Зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектар – это 94 процента от плана", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, аграрии уже серьезно превысили уровень прошлого года, когда был произведен наибольший за последние 30 лет объем зерна. "Это очень серьезный показатель, за которым - самоотверженный труд тысяч людей. В последние годы предприятия активно модернизировали парк техники, пользовались различными мерами поддержками. Все это напрямую влияет на результаты", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, уборочная в регионе продолжается – ведется уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои. "Урожайность по основным культурам превышает уровень прошлого года. Например, урожайность зерновых выше на 19 процентов, картофеля – на 16 процентов. Это даст нам прибавку в валовом производстве сельхозпродукции", - отметил он. По оперативным данным на 21 сентября, в Нижегородской области собрано 243 тысяч тонн картофеля (60% от плана); заготовлено 6 тысяч тонн овощей (21%) и 91 тысяч тонн сахарной свеклы (28%); намолочено 24 тысячи тонн семян рапса (106%), 2,8 тысячи тонн семян сои (96%) и 4 тысячи тонн – семян льна (47%). Ранее сообщалось, что аграрные предприятия Нижегородской области получили 4,4 миллиарда рублей субсидий с начала 2023 года. Еще 1,3 миллиарда рублей средств государственной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей до конца года.
https://ria.ru/20230913/proizvodstvo-1896103659.html
https://ria.ru/20230905/gaz-1894369674.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородские аграрии собрали два миллиона тонн зерна, установив рекорд

Нижегородские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна, установив новый рекорд

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк Нижний Новгород
 Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Нижегородские аграрии установили новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в начале сентября в Нижегородской области аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору зерна в 1,7 миллиона тонн зерна, собрав 1,8 миллиона тонн зерна с 85% площадей. "Новый рекорд по производству зерна в 2 миллиона тонн установлен в Нижегородской области, Зерновые культуры в регионе убраны с площади 605 тысяч гектар – это 94 процента от плана", - говорится в сообщении.
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Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, аграрии уже серьезно превысили уровень прошлого года, когда был произведен наибольший за последние 30 лет объем зерна. "Это очень серьезный показатель, за которым - самоотверженный труд тысяч людей. В последние годы предприятия активно модернизировали парк техники, пользовались различными мерами поддержками. Все это напрямую влияет на результаты", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, уборочная в регионе продолжается – ведется уборка зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна, сои. "Урожайность по основным культурам превышает уровень прошлого года. Например, урожайность зерновых выше на 19 процентов, картофеля – на 16 процентов. Это даст нам прибавку в валовом производстве сельхозпродукции", - отметил он.
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По оперативным данным на 21 сентября, в Нижегородской области собрано 243 тысяч тонн картофеля (60% от плана); заготовлено 6 тысяч тонн овощей (21%) и 91 тысяч тонн сахарной свеклы (28%); намолочено 24 тысячи тонн семян рапса (106%), 2,8 тысячи тонн семян сои (96%) и 4 тысячи тонн – семян льна (47%).
Ранее сообщалось, что аграрные предприятия Нижегородской области получили 4,4 миллиарда рублей субсидий с начала 2023 года. Еще 1,3 миллиарда рублей средств государственной поддержки будет доведено до сельхозпроизводителей до конца года.
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