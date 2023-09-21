https://ria.ru/20230921/zerno-1897740532.html
СМИ: Словакия и Украина договорились о поставках зерна
СМИ: Словакия и Украина договорились о поставках зерна - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Словакия и Украина договорились о поставках зерна
Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна, запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных товаров будет... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:13
2023-09-21T12:13
2023-09-21T13:30
словакия
украина
в мире
киев
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
зерновая сделка
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БРАТИСЛАВА, 21 сен - РИА Новости. Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна, запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных товаров будет действовать до ее запуска, сообщила в четверг представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова.Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну."Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года", - сказала Юричкова словацкому изданию teraz.sk.Ранее Биреш заявлял, что украинская сторона предложила механизм контроля за зерном, но его изучение может занять до двух месяцев, а Словакия не готова отменять односторонние меры до тех пор, пока предложенная система со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем.Словацкое правительство информировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года."Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года", - сказала Юричкова словацкому изданию teraz.sk.
https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html
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словакия, украина, в мире, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, зерновая сделка
Словакия, Украина, В мире, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Зерновая сделка
СМИ: Словакия и Украина договорились о поставках зерна
СМИ: Словакия и Украина договорились о поставках зерна, эмбарго пока действует
БРАТИСЛАВА, 21 сен - РИА Новости.
Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна, запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных товаров будет действовать до ее запуска, сообщила в четверг представитель словацкого министерства сельского хозяйства
Кристина Юричкова.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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"Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года", - сказала Юричкова словацкому изданию teraz.sk.
Ранее Биреш заявлял, что украинская сторона предложила механизм контроля за зерном, но его изучение может занять до двух месяцев, а Словакия не готова отменять односторонние меры до тех пор, пока предложенная система со стороны Украины не будет оценена и не будет гарантий, что импорт под контролем.
Словацкое правительство информировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.
"Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года", - сказала Юричкова словацкому изданию teraz.sk.
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