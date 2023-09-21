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СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО - РИА Новости, 21.09.2023
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10:05 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zerno-1897708764.html
СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО
СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО
В ЕС рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации об одностороннем продлении запрета... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:05
2023-09-21T10:05
экономика
польша
венгрия
словакия
евросоюз
зерновая сделка
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В ЕС рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы. "В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", - пишет издание. Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия (ЕК) будет работать над координацией аргументов стран против иска Киева. Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС.
https://ria.ru/20230920/ukraine-1897616157.html
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экономика, польша, венгрия, словакия, евросоюз, зерновая сделка, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Польша, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Зерновая сделка, Всемирная торговая организация (ВТО)
СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО

FT: ЕС может защитить Польшу, Венгрию и Словакию в деле об украинском зерне

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В ЕС рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", - пишет издание.
Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия (ЕК) будет работать над координацией аргументов стран против иска Киева. Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС.
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ЭкономикаПольшаВенгрияСловакияЕвросоюзЗерновая сделкаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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