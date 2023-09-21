https://ria.ru/20230921/zerno-1897708764.html

СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО

СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: ЕС может заступиться за страны, на которые Киев направил жалобу в ВТО

В ЕС рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации об одностороннем продлении запрета... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:05

2023-09-21T10:05

2023-09-21T10:05

экономика

польша

венгрия

словакия

евросоюз

зерновая сделка

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В ЕС рассматривают возможность выступить в защиту Польши, Венгрии и Словакии в рамках дела во Всемирной торговой организации об одностороннем продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы. "В Брюсселе решают, будут ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию против судебного иска, поданного Украиной", - пишет издание. Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия (ЕК) будет работать над координацией аргументов стран против иска Киева. Согласно документу ЕК, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС.

https://ria.ru/20230920/ukraine-1897616157.html

польша

венгрия

словакия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, польша, венгрия, словакия, евросоюз, зерновая сделка, всемирная торговая организация (вто)