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В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897909067.html
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Провал визита президента Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:41
2023-09-21T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
кевин маккарти
джейк салливан
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Провал визита президента Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X."Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН &lt;…&gt; и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился", — отметил он.По словам военного, возможно, такое впечатление связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они попросту не могут продолжать хотя бы создавать видимость действий.В четверг спикер палаты представителей Кевин Маккарти не дал Зеленскому выступить перед конгрессом, объяснив отказ нехваткой времени у парламентариев. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в новый пакет помощи Украине не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, о которых просил Киев.
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html
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украина
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, кевин маккарти, джейк салливан, вашингтон (штат), оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Джейк Салливан, Вашингтон (штат), ООН, Вооруженные силы Украины
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине

Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Провал визита президента Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X.
"Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников
Вчера, 16:12
По словам военного, возможно, такое впечатление связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они попросту не могут продолжать хотя бы создавать видимость действий.
В четверг спикер палаты представителей Кевин Маккарти не дал Зеленскому выступить перед конгрессом, объяснив отказ нехваткой времени у парламентариев. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в новый пакет помощи Украине не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, о которых просил Киев.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийКевин МаккартиДжейк СалливанВашингтон (штат)ООНВооруженные силы Украины
 
 
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