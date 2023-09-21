https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897909067.html
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 21.09.2023
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Провал визита президента Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T23:41
2023-09-21T23:41
2023-09-21T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
кевин маккарти
джейк салливан
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Провал визита президента Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о скором завершении кризиса, написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X."Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился", — отметил он.По словам военного, возможно, такое впечатление связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они попросту не могут продолжать хотя бы создавать видимость действий.В четверг спикер палаты представителей Кевин Маккарти не дал Зеленскому выступить перед конгрессом, объяснив отказ нехваткой времени у парламентариев. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в новый пакет помощи Украине не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, о которых просил Киев.
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Джейк Салливан, Вашингтон (штат), ООН, Вооруженные силы Украины
В США заявили о новом этапе конфликта на Украине
Ветеран ВС США Дрейвен: провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта