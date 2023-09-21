https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897898963.html

"Мы проиграем". Американский сенатор рассказал о признании Зеленского

"Мы проиграем". Американский сенатор рассказал о признании Зеленского - РИА Новости, 21.09.2023

"Мы проиграем". Американский сенатор рассказал о признании Зеленского

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что Украина РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:13

2023-09-21T22:13

2023-09-21T22:49

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

чак шумер

сергей лавров

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что Украина проиграет в конфликте без помощи США. Ранее источник в конгрессе заявил РИА Новости, что противники новой помощи Украине среди законодателей США активней возражают против отправки средств. "Было одно предложение, которое идеально все суммирует. Цитирую его дословно, Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну", - приводит слова Шумера телеканал CNN. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, чак шумер, сергей лавров