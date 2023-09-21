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Эксперт назвал глупостью слова Зеленского, что друзья Киева помогают России - РИА Новости, 21.09.2023
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19:03 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897868988.html
Эксперт назвал глупостью слова Зеленского, что друзья Киева помогают России
Эксперт назвал глупостью слова Зеленского, что друзья Киева помогают России - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперт назвал глупостью слова Зеленского, что друзья Киева помогают России
Венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради назвал глупостью слова Владимира Зеленского о том, что "некоторые друзья" Киева якобы своими действиями помогают... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:03
2023-09-21T19:03
в мире
россия
киев
владимир зеленский
украина
матеуш моравецкий
сергей лавров
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради назвал глупостью слова Владимира Зеленского о том, что "некоторые друзья" Киева якобы своими действиями помогают России, и выразил мнение, что Варшава может обоснованно прекратить поставку вооружения Украине. Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. "Это просто глупость", - сказал Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя высказывание Зеленского. По словам эксперта, Киев с самого начала конфликта "исходил из того, что основная обязанность мира - особенно Запада - поддержка украинской политики любой ценой и на любых условиях". Относительно высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается, венгерский эксперт отметил, что "Варшава может обоснованно принять решение о прекращении поставок, учитывая, что они нужны также ей для обеспечения собственной безопасности". "То, о чем договоренности подписаны, Польша выполняет, она не хочет разрывать контракт, но новые контракты не заключает и не оказывает новой военной поддержки Украине", - добавил Ногради. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, украина, матеуш моравецкий, сергей лавров, евросоюз, нато, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Всемирная торговая организация (ВТО)
Эксперт назвал глупостью слова Зеленского, что друзья Киева помогают России

Эксперт назвал глупостью слова Зеленского о помогающих РФ друзьях Киева

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради назвал глупостью слова Владимира Зеленского о том, что "некоторые друзья" Киева якобы своими действиями помогают России, и выразил мнение, что Варшава может обоснованно прекратить поставку вооружения Украине.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
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"Это просто глупость", - сказал Ногради газете Magyar Nemzet, комментируя высказывание Зеленского.
По словам эксперта, Киев с самого начала конфликта "исходил из того, что основная обязанность мира - особенно Запада - поддержка украинской политики любой ценой и на любых условиях".
Относительно высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается, венгерский эксперт отметил, что "Варшава может обоснованно принять решение о прекращении поставок, учитывая, что они нужны также ей для обеспечения собственной безопасности".
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"То, о чем договоренности подписаны, Польша выполняет, она не хочет разрывать контракт, но новые контракты не заключает и не оказывает новой военной поддержки Украине", - добавил Ногради.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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