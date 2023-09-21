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"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН
"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023
"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН
Попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в Генассамблее ООН говорит о его отчаянии, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:55
2023-09-21T18:55
2023-09-21T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
оон
британская разведывательная служба mi6
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в Генассамблее ООН говорит о его отчаянии, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в глубоком отчаянии. Он даже не уверен, сможет ли получить ATACMS <…> и новое финансирование. <…> Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины", — сказал он, комментируя выступления главы киевского режима на Генеральной Ассамблее ООН.Зеленский убежден, что может разжалобить американцев и убедить их пересмотреть позицию по поддержке ВСУ, но не в этот раз, считает Крук. По его мнению, президенту Украины вряд ли удастся повлиять на конгресс, где растут скептические настроения в отношении бывшей советской республики.Ранее в четверг издание Punchbowl сообщило, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.
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"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН
Экс-агент MI6 Крук: эмоциональность Зеленского на ГА ООН указывает на отчаяние