https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897867032.html

"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН

"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН - РИА Новости, 21.09.2023

"Он в отчаянии". В Британии заметили странное поведение Зеленского в ООН

Попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в Генассамблее ООН говорит о его отчаянии, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:55

2023-09-21T18:55

2023-09-21T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

оон

британская разведывательная служба mi6

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского давить на эмоции во время выступлений в Генассамблее ООН говорит о его отчаянии, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в глубоком отчаянии. Он даже не уверен, сможет ли получить ATACMS <…> и новое финансирование. <…> Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины", — сказал он, комментируя выступления главы киевского режима на Генеральной Ассамблее ООН.Зеленский убежден, что может разжалобить американцев и убедить их пересмотреть позицию по поддержке ВСУ, но не в этот раз, считает Крук. По его мнению, президенту Украины вряд ли удастся повлиять на конгресс, где растут скептические настроения в отношении бывшей советской республики.Ранее в четверг издание Punchbowl сообщило, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказался гарантировать главе киевского режима выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html

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в мире, киев, владимир зеленский, оон, британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины