https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897851946.html

СМИ: новая "победа" Зеленского обернется кошмаром в Запорожье

СМИ: новая "победа" Зеленского обернется кошмаром в Запорожье - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: новая "победа" Зеленского обернется кошмаром в Запорожье

Обещанные США танки Abrams, передачу которых на Украине считают победой, могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожье из-за распутицы, заявила научный... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:52

2023-09-21T17:52

2023-09-21T18:54

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Обещанные США танки Abrams, передачу которых на Украине считают победой, могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожье из-за распутицы, заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek."Использовать эти танки в Запорожье с приходом дождей было бы абсолютно нелогично из-за того, что они могут застрять в грязи. Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой", — пояснила она.Кроме того, ВСУ придется научиться одновременно применять в бою три совершенно разных вида западных танков: Abrams, Leopard и Challenger. И это может стать настоящим логистическим кошмаром, отметила эксперт.По ее словам, проблемы могут возникнуть и с техническим обслуживанием. Украинцам нужно будет искать запчасти и инженеров, способных ремонтировать всю бронетехнику."С военной точки зрения, думаю, здесь больше проблем, чем преимуществ", — резюмировала Мирон.Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин объявил о скорой передаче танков Abrams на Украину.Как отмечал президент России Владимир Путин, поставляемые ВСУ единицы западного оружия, например немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства США, прекрасно горят.

https://ria.ru/20230731/istrebiteli-1887293412.html

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html

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лондон

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