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Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2023
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17:40 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897848732.html
Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН - РИА Новости, 21.09.2023
Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН свидетельствует о том, что он находится в безвыходной ситуации, тогда как время идет, и время работает не в его... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:40
2023-09-21T17:40
украина
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Выступление Зеленского на Генассамблее ООН свидетельствует о том, что он находится в безвыходной ситуации, тогда как время идет, и время работает не в его пользу, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Зеленский загнан в угол: он чувствует себя обязанным удвоить усилия, чтобы продемонстрировать непреклонность. Например, он возвращается в своем выступлении к своей жесткой позиции обвинения России в "геноциде" украинцев, основанной на безосновательном утверждении о "депортации" украинских детей. Он знает, что для поддержки Америки время поджимает", - сказал эксперт. По его мнению, выступление Зеленского показало, что его личная позиция как защитника Киева и его отношения с Вашингтоном сильно ослабевают. "Ярким свидетельством этого является тот факт, что президент (США Джо - ред.) Байден в своем выступлении в ООН не использовал привычную до сих пор для США формулировку, что Вашингтон будет поддерживать Украину в конфликте "столько, сколько потребуется", - отмечает Анро. После разгромленной армии и катастрофических провалов в контрнаступлении Киев нуждается в мире, но непримиримая позиция сделала Зеленского "идеальным козлом отпущения" на будущее, когда неизбежно наступит время переговоров, добавляет эксперт. "Даже его верному союзнику Польше надоела непримиримость Зеленского. Невероятно наблюдать, как разгорается ссора между Польшей и Украиной по поводу экспорта украинского зерна в соседние страны ЕС", - считает он. По его словам, падение Зеленского может быть очень быстрым, но это будет внутренним вопросом, который будет решаться в Киеве. "Начинается игра в вину. Зеленский обвиняет своих западных союзников в том, что они вяло поддерживают Украину...", - добавил Анро, отметив, что оппозиция вооруженному конфликту на Украине увеличивается на Западе, где граждане сталкиваются с серьезными проблемами из-за цен на энергоносители. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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украина, в мире, генеральная ассамблея оон, оон, владимир зеленский
Украина, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Владимир Зеленский
Эксперт оценил выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Офицер Анро: выступление Зеленского в ООН показало, что он загнан в угол

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Выступление Зеленского на Генассамблее ООН свидетельствует о том, что он находится в безвыходной ситуации, тогда как время идет, и время работает не в его пользу, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
Ранее во вторник Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
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"Зеленский загнан в угол: он чувствует себя обязанным удвоить усилия, чтобы продемонстрировать непреклонность. Например, он возвращается в своем выступлении к своей жесткой позиции обвинения России в "геноциде" украинцев, основанной на безосновательном утверждении о "депортации" украинских детей. Он знает, что для поддержки Америки время поджимает", - сказал эксперт.
По его мнению, выступление Зеленского показало, что его личная позиция как защитника Киева и его отношения с Вашингтоном сильно ослабевают. "Ярким свидетельством этого является тот факт, что президент (США Джо - ред.) Байден в своем выступлении в ООН не использовал привычную до сих пор для США формулировку, что Вашингтон будет поддерживать Украину в конфликте "столько, сколько потребуется", - отмечает Анро.
После разгромленной армии и катастрофических провалов в контрнаступлении Киев нуждается в мире, но непримиримая позиция сделала Зеленского "идеальным козлом отпущения" на будущее, когда неизбежно наступит время переговоров, добавляет эксперт. "Даже его верному союзнику Польше надоела непримиримость Зеленского. Невероятно наблюдать, как разгорается ссора между Польшей и Украиной по поводу экспорта украинского зерна в соседние страны ЕС", - считает он.
По его словам, падение Зеленского может быть очень быстрым, но это будет внутренним вопросом, который будет решаться в Киеве. "Начинается игра в вину. Зеленский обвиняет своих западных союзников в том, что они вяло поддерживают Украину...", - добавил Анро, отметив, что оппозиция вооруженному конфликту на Украине увеличивается на Западе, где граждане сталкиваются с серьезными проблемами из-за цен на энергоносители.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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