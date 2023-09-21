https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897823185.html
Зеленский прибыл в конгресс США
Зеленский прибыл в конгресс США - РИА Новости, 21.09.2023
Зеленский прибыл в конгресс США
Владимир Зеленский прибыл здание Капитолия в Вашингтоне, где выступит перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев продолжением... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:41
2023-09-21T16:41
2023-09-21T16:49
в мире
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украина
вашингтон (штат)
кевин маккарти
владимир зеленский
конгресс сша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл здание Капитолия в Вашингтоне, где выступит перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев продолжением помощи США Украине, сообщает британский телеканал Sky News. Республиканское большинство в палате представителей не спешит с утверждением бюджетных запросов демократической администрации, в том числе в части многомиллиардной помощи украинцам. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским в четверг не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь. Накануне почти 30 республиканских конгрессменов заявили Белому дому в письме, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), кевин маккарти, владимир зеленский, конгресс сша
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, Конгресс США
Зеленский прибыл в конгресс США
Sky News: Зеленский прибыл в конгресс США