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Зеленский прибыл в конгресс США - РИА Новости, 21.09.2023
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16:41 21.09.2023 (обновлено: 16:49 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897823185.html
Зеленский прибыл в конгресс США
Зеленский прибыл в конгресс США - РИА Новости, 21.09.2023
Зеленский прибыл в конгресс США
Владимир Зеленский прибыл здание Капитолия в Вашингтоне, где выступит перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев продолжением... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:41
2023-09-21T16:49
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
кевин маккарти
владимир зеленский
конгресс сша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл здание Капитолия в Вашингтоне, где выступит перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев продолжением помощи США Украине, сообщает британский телеканал Sky News. Республиканское большинство в палате представителей не спешит с утверждением бюджетных запросов демократической администрации, в том числе в части многомиллиардной помощи украинцам. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским в четверг не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь. Накануне почти 30 республиканских конгрессменов заявили Белому дому в письме, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины. Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), кевин маккарти, владимир зеленский, конгресс сша
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, Конгресс США
Зеленский прибыл в конгресс США

Sky News: Зеленский прибыл в конгресс США

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл здание Капитолия в Вашингтоне, где выступит перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев продолжением помощи США Украине, сообщает британский телеканал Sky News.
Республиканское большинство в палате представителей не спешит с утверждением бюджетных запросов демократической администрации, в том числе в части многомиллиардной помощи украинцам. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским в четверг не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь. Накануне почти 30 республиканских конгрессменов заявили Белому дому в письме, что отклоняют запрос на выделение 24 миллиардов долларов на нужды Украины.
Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
19 сентября, 21:49
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Кевин МаккартиВладимир ЗеленскийКонгресс США
 
 
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