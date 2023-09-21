https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897823068.html

Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США

Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США - РИА Новости, 21.09.2023

Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:40

2023-09-21T16:40

2023-09-21T19:21

сша

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владимир зеленский

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News."Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в сообщении. При этом спикер напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре 2022 года, спикером тогда была член Демократической партии Нэнси Пелоси.На днях, говоря о предстоящей встрече Зеленского с законодателями от обеих партий, Маккарти пообещал, что потребует от президента Украины отчета об уже полученной помощи и о дальнейших планах Киева. По словам спикера, он не собирается гарантировать Зеленскому продолжение финансирования.Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов в виде различной помощи. Республиканцы потребовали от президента Джо Байдена отозвать этот запрос, письмо подписали 12 конгрессменов.

https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, владимир зеленский, кевин маккарти, конгресс сша