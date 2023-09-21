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Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США - РИА Новости, 21.09.2023
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16:40 21.09.2023 (обновлено: 19:21 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897823068.html
Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США
Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США - РИА Новости, 21.09.2023
Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:40
2023-09-21T19:21
сша
в мире
украина
владимир зеленский
кевин маккарти
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News."Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в сообщении. При этом спикер напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре 2022 года, спикером тогда была член Демократической партии Нэнси Пелоси.На днях, говоря о предстоящей встрече Зеленского с законодателями от обеих партий, Маккарти пообещал, что потребует от президента Украины отчета об уже полученной помощи и о дальнейших планах Киева. По словам спикера, он не собирается гарантировать Зеленскому продолжение финансирования.Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов в виде различной помощи. Республиканцы потребовали от президента Джо Байдена отозвать этот запрос, письмо подписали 12 конгрессменов.
https://ria.ru/20230920/dengi-1897432648.html
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США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Конгресс США
Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США

Маккарти не дал Зеленскому выступить перед конгрессом из-за нехватки времени

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание конгресса США в Вашингтоне
Владимир Зеленский прибывает в здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание конгресса США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News.
"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в сообщении.
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При этом спикер напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре 2022 года, спикером тогда была член Демократической партии Нэнси Пелоси.
На днях, говоря о предстоящей встрече Зеленского с законодателями от обеих партий, Маккарти пообещал, что потребует от президента Украины отчета об уже полученной помощи и о дальнейших планах Киева. По словам спикера, он не собирается гарантировать Зеленскому продолжение финансирования.
Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов в виде различной помощи. Республиканцы потребовали от президента Джо Байдена отозвать этот запрос, письмо подписали 12 конгрессменов.
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