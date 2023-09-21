Зеленскому не позволили выступить перед конгрессом США
Маккарти не дал Зеленскому выступить перед конгрессом из-за нехватки времени
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание конгресса США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом, передает телеканал NBC News.
"Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей", — говорится в сообщении.
При этом спикер напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре 2022 года, спикером тогда была член Демократической партии Нэнси Пелоси.
На днях, говоря о предстоящей встрече Зеленского с законодателями от обеих партий, Маккарти пообещал, что потребует от президента Украины отчета об уже полученной помощи и о дальнейших планах Киева. По словам спикера, он не собирается гарантировать Зеленскому продолжение финансирования.
Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов в виде различной помощи. Республиканцы потребовали от президента Джо Байдена отозвать этот запрос, письмо подписали 12 конгрессменов.