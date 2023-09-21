https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html

Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников

Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников - РИА Новости, 21.09.2023

Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников

Западные союзники начали отворачиваться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:12

2023-09-21T16:12

2023-09-21T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

европа

матеуш моравецкий

скотт риттер

евросоюз

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западные союзники начали отворачиваться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. <…> Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям", — отметил он.По мнению эксперта, сейчас страны ЕС посылают киевскому режиму устаревшее оружие, чтобы лишь создать видимость поддержки, реальной пользы эти модели не смогут принести на поле боя."Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте", — резюмировал он.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Президент Польши Анджей Дуда 19 сентября заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Накануне Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Украине.

https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html

https://ria.ru/20230921/razoblachenie-1897690958.html

украина

польша

европа

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в мире, украина, польша, европа, матеуш моравецкий, скотт риттер, евросоюз