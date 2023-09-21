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Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 21.09.2023 (обновлено: 17:07 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897814210.html
Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников
Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников - РИА Новости, 21.09.2023
Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников
Западные союзники начали отворачиваться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T16:12
2023-09-21T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
европа
матеуш моравецкий
скотт риттер
евросоюз
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западные союзники начали отворачиваться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. &lt;…&gt; Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям", — отметил он.По мнению эксперта, сейчас страны ЕС посылают киевскому режиму устаревшее оружие, чтобы лишь создать видимость поддержки, реальной пользы эти модели не смогут принести на поле боя."Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте", — резюмировал он.В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.Президент Польши Анджей Дуда 19 сентября заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Накануне Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Украине.
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html
https://ria.ru/20230921/razoblachenie-1897690958.html
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в мире, украина, польша, европа, матеуш моравецкий, скотт риттер, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Европа, Матеуш Моравецкий, Скотт Риттер, Евросоюз
Уже проиграл. В США намекнули Зеленскому на реальное отношение союзников

Американский экс-разведчик Риттер: западные союзники потеряли интерес к Украине

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западные союзники начали отворачиваться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. <…> Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности
Вчера, 12:51
По мнению эксперта, сейчас страны ЕС посылают киевскому режиму устаревшее оружие, чтобы лишь создать видимость поддержки, реальной пользы эти модели не смогут принести на поле боя.
"Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте", — резюмировал он.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Президент Польши Анджей Дуда 19 сентября заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Накануне Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
На американском телевидении разоблачили хитрый ход Зеленского в ООН
Вчера, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаЕвропаМатеуш МоравецкийСкотт РиттерЕвросоюз
 
 
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