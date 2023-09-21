Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности
RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью из-за провалов ВСУ
© AP Photo / Eduardo MunozПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.
"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — говорится в публикации.
"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева.
"Консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, включая отказ от "чистого чека" для Украины", — пишет автор.
По его мнению, в спорах в конгрессе прогресса нет, и просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.
Вчера в Белом доме сообщили, что США дали украинцам все, что те просили для контрнаступления. А спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил перед встречей конгрессменов с Зеленским, что не собирается гарантировать Украине новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную помощь.