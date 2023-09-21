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Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.09.2023 (обновлено: 15:00 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности - РИА Новости, 21.09.2023
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности
Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:51
2023-09-21T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вашингтон (штат)
киев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft."Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева."Консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, включая отказ от "чистого чека" для Украины", — пишет автор.По его мнению, в спорах в конгрессе прогресса нет, и просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.Вчера в Белом доме сообщили, что США дали украинцам все, что те просили для контрнаступления. А спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил перед встречей конгрессменов с Зеленским, что не собирается гарантировать Украине новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную помощь.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897719631.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), Киев
Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности

RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Eduardo MunozПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.

"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева.
"Консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, включая отказ от "чистого чека" для Украины", — пишет автор.
По его мнению, в спорах в конгрессе прогресса нет, и просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.
Вчера в Белом доме сообщили, что США дали украинцам все, что те просили для контрнаступления. А спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил перед встречей конгрессменов с Зеленским, что не собирается гарантировать Украине новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВашингтон (штат)Киев
 
 
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