https://ria.ru/20230921/zelenskiy-1897752582.html

Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности

Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности - РИА Новости, 21.09.2023

Масштабная битва. В США Зеленского предупредили о новой реальности

Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:51

2023-09-21T12:51

2023-09-21T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

вашингтон (штат)

киев

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась из-за провала наступления ВСУ, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft."Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в Вашингтоне обострилось противостояние из-за стремления Белого дома продолжать финансирование Киева."Консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, включая отказ от "чистого чека" для Украины", — пишет автор.По его мнению, в спорах в конгрессе прогресса нет, и просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.Вчера в Белом доме сообщили, что США дали украинцам все, что те просили для контрнаступления. А спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил перед встречей конгрессменов с Зеленским, что не собирается гарантировать Украине новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную помощь.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897719631.html

https://ria.ru/20230921/berbok-1897705285.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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в мире, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), киев