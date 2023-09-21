https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html

Оренбургский завод гидравлических прессов получит заем по госпрограмме

Оренбургский завод гидравлических прессов получит заем по госпрограмме - РИА Новости, 21.09.2023

Оренбургский завод гидравлических прессов получит заем по госпрограмме

Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Федеральный Фонд развития промышленности одобрил заводу "Гидропресс" льготный заем в размере 800 миллионов... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:16

2023-09-21T19:16

2023-09-21T19:16

оренбургская область

денис паслер

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что Федеральный Фонд развития промышленности одобрил заводу "Гидропресс" льготный заем в размере 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Эта информация была озвучена губернатором на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию завода. Полученные деньги предприятие сможет направить на технологическую модернизацию. "Мы уделяем максимальное внимание развитию промышленного потенциала региона. За четыре года нам удалось возродить около 40 предприятий отрасли. Одно из них - "Гидропресс". Сегодня это успешная развивающаяся компания. По сравнению с 2019 годом объем выручки вырос почти в 20 раз, в прошлом году он превысил 3,5 миллиарда рублей. Поддержка федерального центра в виде льготного займа даст предприятию новые возможности для расширения спектра заказов и наращивания объемов производства в два раза", - сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба. Губернатор пожелал представителям завода продолжать движение и оставаться одним из флагманов оренбургского машиностроения. За год численность работников ОАО "Гидропресс" увеличилась со 179 до 700 человек, а средняя заработная плата выросла почти в три раза. Сегодня на предприятии открыты еще более 100 вакансий. "Гидропресс" является участником государственной программы по импортозамещению. Продукция завода включена в реестр Минпромторга. Завод поставляет гидравлические прессы на предприятия Российской Федерации, в том числе оборонно-промышленного комплекса. К концу этого года будут расширены технологические возможности цеха, освоен выпуск более мощных прессов. Сотрудникам, внесшим значительный вклад в развитие завода, Паслер вручил почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Оренбургской области. Завод "Гидропресс" был создан в 1953 году для удовлетворения растущей потребности экономики страны в прогрессивном методе обработки материалов давлением. В 2017 году в связи с экспансией иностранных производителей кузнечно-прессового оборудования на российском рынке завод остался без заказов. При поддержке губернатора Дениса Паслера руководству предприятия удалось решить ряд важных проблем. Сегодня производственные мощности вновь задействованы на 100%. За последние три года объемы производства и реализации выросли в 185 раз.

https://ria.ru/20230908/zaymy-1895034833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)