https://ria.ru/20230921/zasedanie-1897835800.html
Путин прибыл в Великий Новгород
Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2023
Путин прибыл в Великий Новгород
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:13
2023-09-21T17:13
2023-09-21T17:21
владимир путин
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великий новгород
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали 5 тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии. Ранее Путин поручил администрации президента и управделами президента совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания президиума Госсовета 20-21 сентября.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html
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владимир путин, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великий новгород, общество
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великий Новгород, Общество
Путин прибыл в Великий Новгород
Путин прибыл в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета