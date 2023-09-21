https://ria.ru/20230921/zasedanie-1897835800.html

Путин прибыл в Великий Новгород

Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2023

Путин прибыл в Великий Новгород

Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:13

2023-09-21T17:13

2023-09-21T17:21

владимир путин

россия

азербайджан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великий новгород

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали 5 тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии. Ранее Путин поручил администрации президента и управделами президента совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания президиума Госсовета 20-21 сентября.

https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html

россия

азербайджан

великий новгород

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владимир путин, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великий новгород, общество