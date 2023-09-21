Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 21.09.2023 (обновлено: 17:21 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zasedanie-1897835800.html
Путин прибыл в Великий Новгород
Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2023
Путин прибыл в Великий Новгород
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:13
2023-09-21T17:21
владимир путин
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великий новгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали 5 тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии. Ранее Путин поручил администрации президента и управделами президента совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания президиума Госсовета 20-21 сентября.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html
россия
азербайджан
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великий новгород, общество
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великий Новгород, Общество
Путин прибыл в Великий Новгород

Путин прибыл в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходит в городе с 18 по 21 сентября, гостями и участниками стали 5 тысяч человек из РФ, Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии.
Ранее Путин поручил администрации президента и управделами президента совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания президиума Госсовета 20-21 сентября.
Люди на теплоходе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"Крепость Россия" будет больше России
19 августа, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияАзербайджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великий НовгородОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала