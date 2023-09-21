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Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций - РИА Новости, 21.09.2023
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03:32 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zapad-1897688383.html
Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций
Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций - РИА Новости, 21.09.2023
Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций
США и Великобритания нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии, теперь они обвиняют Россию, у них нет шансов на РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T03:32
2023-09-21T03:32
в мире
россия
украина
киев
михаил ульянов
николай патрушев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США и Великобритания нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии, теперь они обвиняют Россию, у них нет шансов на успех, заявил в своем телеграм-канале постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. "США и Великобритания открыто нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии. Сейчас пытаются обвинить Россию. Их попытки не имеют шансов на успех", - написал Ульянов. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. В феврале 2022 года Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение". В марте этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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в мире, россия, украина, киев, михаил ульянов, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Ульянов, Николай Патрушев
Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций

Ульянов: США и Британия обвиняют Россию, но у них нет шансов на успех

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США и Великобритания нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии, теперь они обвиняют Россию, у них нет шансов на успех, заявил в своем телеграм-канале постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
«
"США и Великобритания открыто нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии. Сейчас пытаются обвинить Россию. Их попытки не имеют шансов на успех", - написал Ульянов.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
В марте этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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