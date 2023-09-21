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СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 21.09.2023 (обновлено: 18:38 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/zaluzhnyy-1897842975.html
СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий
СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:29
2023-09-21T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи, пишет BBC Украина."Несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному. &lt;…&gt; Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится впоследствии", — говорится в материале.По данным издания, Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе" в связи с оставлением украинскими войсками территорий на юге.В узких политических кругах ситуацию с оккупацией юга уже называют "делом Залужного", пишет издание.Украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. В конце мая МВД объявило его в розыск по статье уголовного кодекса, но неизвестно, по какой именно. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регионы. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области и 70% — Запорожской, а правый берег Днепра, включая Херсон, и город Запорожье удерживает Украина.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html
https://ria.ru/20230907/usloviya-1894765780.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий

BBC: главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи, пишет BBC Украина.
"Несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится впоследствии", — говорится в материале.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Реальность сурова". В США раскрыли, какие крупные города потеряет Украина
14 сентября, 17:53
По данным издания, Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе" в связи с оставлением украинскими войсками территорий на юге.
В узких политических кругах ситуацию с оккупацией юга уже называют "делом Залужного", пишет издание.
Украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. В конце мая МВД объявило его в розыск по статье уголовного кодекса, но неизвестно, по какой именно.
Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регионы. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области и 70% — Запорожской, а правый берег Днепра, включая Херсон, и город Запорожье удерживает Украина.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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