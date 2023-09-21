СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий
BBC: главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи, пишет BBC Украина.
"Несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится впоследствии", — говорится в материале.
По данным издания, Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе" в связи с оставлением украинскими войсками территорий на юге.
В узких политических кругах ситуацию с оккупацией юга уже называют "делом Залужного", пишет издание.
Украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. В конце мая МВД объявило его в розыск по статье уголовного кодекса, но неизвестно, по какой именно.
Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регионы. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области и 70% — Запорожской, а правый берег Днепра, включая Херсон, и город Запорожье удерживает Украина.