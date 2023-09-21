https://ria.ru/20230921/zaluzhnyy-1897842975.html

СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий

СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий - РИА Новости, 21.09.2023

СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:29

2023-09-21T17:29

2023-09-21T18:38

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель, его уже опросили следователи, пишет BBC Украина."Несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится впоследствии", — говорится в материале.По данным издания, Госбюро расследований Украины ведет дело по статьям "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе" в связи с оставлением украинскими войсками территорий на юге.В узких политических кругах ситуацию с оккупацией юга уже называют "делом Залужного", пишет издание.Украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. В конце мая МВД объявило его в розыск по статье уголовного кодекса, но неизвестно, по какой именно. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления и продолжает обстреливать регионы. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области и 70% — Запорожской, а правый берег Днепра, включая Херсон, и город Запорожье удерживает Украина.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html

https://ria.ru/20230907/usloviya-1894765780.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр