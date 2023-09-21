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"Мы больше не заложники". Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
"Мы больше не заложники". Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины - РИА Новости, 21.09.2023
"Мы больше не заложники". Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Байден должен перестать делать из США заложника поддержки Украины, написал в соцсети X сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T04:51
2023-09-21T04:51
2023-09-21T04:51
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Байден должен перестать делать из США заложника поддержки Украины, написал в соцсети X сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол."Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Украине", — высказался политик.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений и финансирование Украины ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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"Мы больше не заложники". Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Сенатор Рэнд Пол призвал Байдена перестать быть заложником киевского режима