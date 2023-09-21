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МИД ожидает внятной позиции МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
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14:17 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/zaes-1897772636.html
МИД ожидает внятной позиции МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС
МИД ожидает внятной позиции МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2023
МИД ожидает внятной позиции МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС
Москва ждет от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на ЗАЭС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:17
2023-09-21T14:17
сергей рябков
магатэ
в мире
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва ждет от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на ЗАЭС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В целом хотел бы сказать, что от агентства мы ждем гораздо более внятной и четкой позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности применительно к Запорожской атомной электростанции", - сказал он. "К сожалению, до сих пор несмотря на присутствие на ЗАЭС персонала секретариата МАГАТЭ, экспертов, мы так и не услышали от них четкой фиксации того что именно Киев и его действия создают такую угрозу. Продолжаются провокационные шаги, попытки нападений, в том числе на город-спутник Энергодар", - подчеркнул дипломат.
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сергей рябков, магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс
Сергей Рябков, МАГАТЭ, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
МИД ожидает внятной позиции МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС

В МИД ожидают внятной позиции от МАГАТЭ по угрозам ядерной безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва ждет от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на ЗАЭС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"В целом хотел бы сказать, что от агентства мы ждем гораздо более внятной и четкой позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности применительно к Запорожской атомной электростанции", - сказал он.
"К сожалению, до сих пор несмотря на присутствие на ЗАЭС персонала секретариата МАГАТЭ, экспертов, мы так и не услышали от них четкой фиксации того что именно Киев и его действия создают такую угрозу. Продолжаются провокационные шаги, попытки нападений, в том числе на город-спутник Энергодар", - подчеркнул дипломат.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Сергей РябковМАГАТЭВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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