https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897713318.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:35

2023-09-21T10:35

2023-09-21T10:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. "Днепропетровщина. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. В Сумской области тревогу объявили в 09.08 (совпадает с мск). В 10.09 тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html

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в мире, днепропетровская область, украина