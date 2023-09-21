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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897713318.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:35
2023-09-21T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников. "Днепропетровщина. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. В Сумской области тревогу объявили в 09.08 (совпадает с мск). В 10.09 тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230921/povrezhdenie-1897700522.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897705706.html
днепропетровская область
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также в Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 беспилотников.
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Российские войска поразили промышленный объект во Львовской области
Вчера, 08:46
"Днепропетровщина. Местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. В Сумской области тревогу объявили в 09.08 (совпадает с мск). В 10.09 тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Рабочий на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Ровненской области попала под удар энергетическая инфраструктура
Вчера, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
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