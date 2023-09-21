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Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 21.09.2023 (обновлено: 09:01 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897701837.html
Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове
Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове
Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале о взрыве в Ровно, на месте происшествия работают службы. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:58
2023-09-21T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
украина
харьков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале о взрыве в Ровно, на месте происшествия работают службы. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА. Как как написал Коваль, в Ровно после взрыва на месте "работают соответствующие службы", "детали позже". Как сообщает издание "Обозреватель", в Харькове взрывом разрушено складское здание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230917/zavod-1896766859.html
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в мире, ровно, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Харьков
Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове

В украинских Ровно и Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале о взрыве в Ровно, на месте происшествия работают службы.
Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове
17 сентября, 04:35
Как как написал Коваль, в Ровно после взрыва на месте "работают соответствующие службы", "детали позже".
Как сообщает издание "Обозреватель", в Харькове взрывом разрушено складское здание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Последствия удара по промышленному складу во Львове. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Во Львове после удара российской армии загорелся промышленный склад
19 сентября, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРовноУкраинаХарьков
 
 
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