https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897701837.html

Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове

Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ и власти сообщили о взрывах в Ровно и Харькове

Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале о взрыве в Ровно, на месте происшествия работают службы. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:58

2023-09-21T08:58

2023-09-21T09:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Ровненской областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале о взрыве в Ровно, на месте происшествия работают службы. Ранее в четверг во второй раз за ночь на Украине была объявлена общая воздушная тревога. После первой власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА. Как как написал Коваль, в Ровно после взрыва на месте "работают соответствующие службы", "детали позже". Как сообщает издание "Обозреватель", в Харькове взрывом разрушено складское здание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230917/zavod-1896766859.html

https://ria.ru/20230919/pozhar-1897115967.html

ровно

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в мире, ровно, украина, харьков