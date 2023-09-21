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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 21.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 21.09.2023 (обновлено: 08:34 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897699712.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T08:33
2023-09-21T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь была объявлена общая тревога. После первой власти Украины сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА. "Взрывы раздаются в Винницкой области. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщениях телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html
винницкая область
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в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Телеканал ТСН: в Винницкой области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
Ранее в четверг во второй раз за ночь была объявлена общая тревога. После первой власти Украины сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА.
"Взрывы раздаются в Винницкой области. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщениях телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
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