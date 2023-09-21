https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897699712.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:33

2023-09-21T08:33

2023-09-21T08:34

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Ранее в четверг во второй раз за ночь была объявлена общая тревога. После первой власти Украины сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. До этого Минобороны России сообщило о попытке массовой террористической атаке ВСУ на Крым. Российскими средствами ПВО было уничтожено 19 БПЛА. "Взрывы раздаются в Винницкой области. Предварительно работает ПВО", - говорится в сообщениях телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230918/udar-1896978168.html

винницкая область

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в мире, винницкая область, украина