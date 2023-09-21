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Во Львовской области прозвучали взрывы

Во Львовской области прозвучали взрывы - РИА Новости, 21.09.2023

Во Львовской области прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали во Львовской области на западе Украины, заявил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:15

2023-09-21T07:15

2023-09-21T07:15

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали во Львовской области на западе Украины, заявил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий. В ночь на четверг воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины. "Взрывы в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Козицкий. Он отметил, что профильные службы отправились на место происшествия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897690406.html

львовская область

украина

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в мире, львовская область, украина, вооруженные силы рф