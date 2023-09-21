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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно

Взрывы прозвучали в Ровно на Украине, в части города нет света, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:42

2023-09-21T06:42

2023-09-21T06:42

специальная военная операция на украине

в мире

ровно

украина

винницкая область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ровно на Украине, в части города нет света, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ровно слышны взрывы... В Ровно исчез свет в части города", - говорится в сообщениях в телеграм-канале телеканала. По данным телеканала, взрыв также прозвучал в Винницкой области Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой и Ровненской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

ровно

украина

винницкая область

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в мире, ровно, украина, винницкая область, вооруженные силы рф