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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно
Взрывы прозвучали в Ровно на Украине, в части города нет света, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:42
2023-09-21T06:42
2023-09-21T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
украина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ровно на Украине, в части города нет света, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ровно слышны взрывы... В Ровно исчез свет в части города", - говорится в сообщениях в телеграм-канале телеканала. По данным телеканала, взрыв также прозвучал в Винницкой области Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой и Ровненской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, ровно, украина, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно
"Общественное": в Ровно произошли взрывы, в части города нет света