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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области
Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:33
2023-09-21T06:33
2023-09-21T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
ивано-франковск
ивано-франковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Ивано-Франковск - взрыв... Львовская область - взрывы", - говорится в сообщениях в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Львовской и Ивано-Франковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области
"Зеркало недели": в Ивано-Франковске и Львовской области произошли взрывы