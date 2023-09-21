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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Львовской области

Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:33

2023-09-21T06:33

2023-09-21T06:33

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

ивано-франковск

ивано-франковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск и Львовской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Ивано-Франковск - взрыв... Львовская область - взрывы", - говорится в сообщениях в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Львовской и Ивано-Франковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

львовская область

ивано-франковск

ивано-франковская область

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