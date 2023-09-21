https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897693224.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

Взрывы слышны в Хмельницком, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:27

2023-09-21T06:27

2023-09-21T06:28

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

харьков

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницком, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницком слышны взрывы", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Общественное". Кроме того, телеканал сообщает о повторных взрывах в Харькове. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

хмельницкий (город)

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хмельницкий (город), харьков, украина, вооруженные силы рф