https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897692903.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове

Взрывы прозвучали в Киевской области и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:20

2023-09-21T06:20

2023-09-21T06:20

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

харьков

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896682970_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_fb8838843bbe95c49ac3d8aff29e0ada.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремели два взрыва... В Киевской области прогремел взрыв", - говорится в сообщениях в телеграм-канале "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

киевская область

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, харьков, украина, вооруженные силы рф