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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897692903.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове
Взрывы прозвучали в Киевской области и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:20
2023-09-21T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
харьков
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремели два взрыва... В Киевской области прогремел взрыв", - говорится в сообщениях в телеграм-канале "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
киевская область
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в мире, киевская область, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове

"Общественное": в Киевской области и Харькове прозвучали взрывы

© iStock.com / YouraPechkinВид на Харьков
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / YouraPechkin
Вид на Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове прогремели два взрыва... В Киевской области прогремел взрыв", - говорится в сообщениях в телеграм-канале "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 сентября, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьХарьковУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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