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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 21.09.2023 (обновлено: 06:42 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vzryvy-1897692347.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:08
2023-09-21T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное".&quot;В Киеве мощные взрывы&quot;, — отмечается в публикации.Ранее телеканал сообщал о взрывах в области.В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел в Дарницком районе. Также, по его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района пропали свет и вода.Кроме того, как пишет издание "Зеркало недели", взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Ровно, а также Львовской и Винницкой областях.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве произошли мощные взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное".
«

"В Киеве мощные взрывы", — отмечается в публикации.

Ранее телеканал сообщал о взрывах в области.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел в Дарницком районе. Также, по его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района пропали свет и вода.
Кроме того, как пишет издание "Зеркало недели", взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Ровно, а также Львовской и Винницкой областях.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2023Посмотреть
 
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