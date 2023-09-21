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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 21.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное". РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:08

2023-09-21T06:08

2023-09-21T06:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели мощные взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное"."В Киеве мощные взрывы", — отмечается в публикации.Ранее телеканал сообщал о взрывах в области.В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел в Дарницком районе. Также, по его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района пропали свет и вода.Кроме того, как пишет издание "Зеркало недели", взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Ровно, а также Львовской и Винницкой областях.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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