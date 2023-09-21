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Кличко заявил о взрыве в Киеве

Кличко заявил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.09.2023

Кличко заявил о взрыве в Киеве

Взрыв прозвучал в Дарницком районе Киева, в некоторых микрорайонах нет света и воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:23

2023-09-21T06:23

2023-09-21T07:03

специальная военная операция на украине

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киевская область

виталий кличко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Дарницком районе Киева, в некоторых микрорайонах нет света и воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. "Взрыв в Дарницком районе... В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды", - написал Кличко.Ранее телеканал "Общественное" сообщал о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

киев

киевская область

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