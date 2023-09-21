https://ria.ru/20230921/vzryv-1897693038.html
Кличко заявил о взрыве в Киеве
Кличко заявил о взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.09.2023
Кличко заявил о взрыве в Киеве
Взрыв прозвучал в Дарницком районе Киева, в некоторых микрорайонах нет света и воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:23
2023-09-21T06:23
2023-09-21T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
виталий кличко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Дарницком районе Киева, в некоторых микрорайонах нет света и воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. "Взрыв в Дарницком районе... В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды", - написал Кличко.Ранее телеканал "Общественное" сообщал о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
Кличко заявил о взрыве в Киеве
В Киеве прогремели взрывы