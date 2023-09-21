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Миротворцы заявили о тесном взаимодействии с Азербайджаном по переговорам
Миротворцы заявили о тесном взаимодействии с Азербайджаном по переговорам - РИА Новости, 21.09.2023
Миротворцы заявили о тесном взаимодействии с Азербайджаном по переговорам
Представители России в российско-турецком миротворческом центре отмечают благожелательный настрой на переговорах в Евлахе, работе миротворцев никто не... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:25
2023-09-21T12:25
2023-09-21T12:30
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
россия
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ЕВЛАХ (Азербайджан), 21 сен - РИА Новости. Представители России в российско-турецком миротворческом центре отмечают благожелательный настрой на переговорах в Евлахе, работе миротворцев никто не препятствует, идет тесное взаимодействие с азербайджанской стороной, сообщил РИА Новости один из представителей российских миротворцев. "Работаем тесно с азербайджанской, турецкой стороной. Препятствий в нашей работе никто не создает, наоборот, все оказывают максимальное содействие, стороны настроены благожелательно. Идет полное взаимопонимание и взаимопомощь", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, россия
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия
Миротворцы заявили о тесном взаимодействии с Азербайджаном по переговорам
Миротворцы России заявил о тесном взаимодействии с Азербайджаном по переговорам