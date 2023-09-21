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Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом - РИА Новости, 21.09.2023
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
Москва считает недружественным актом решение Софии выслать священников РПЦ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:17
2023-09-21T19:17
2023-09-21T22:45
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва считает недружественным актом решение Софии выслать священников РПЦ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Москва возмущена фактом случившегося, что "еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами", добавила Захарова.По ее словам, сейчас у властей Болгарии цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, связи между русским и болгарским народами."В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне", - отметила она.По словам официального представителя МИД РФ, 21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.
https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html
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россия, болгария, русская православная церковь, москва, мария захарова, в мире, софия (город)
Россия, Болгария, Русская православная церковь, Религия, Москва, Мария Захарова, В мире, София (город)
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Москва считает недружественным актом решение Софии выслать священников РПЦ, заявила официальный представитель
МИД России Мария Захарова.
"Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Москва возмущена фактом случившегося, что "еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами", добавила Захарова.
По ее словам, сейчас у властей Болгарии цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, связи между русским и болгарским народами.
"В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне", - отметила она.
По словам официального представителя МИД РФ, 21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.
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