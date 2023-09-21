https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html

Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом

Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом - РИА Новости, 21.09.2023

Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом

Москва считает недружественным актом решение Софии выслать священников РПЦ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T19:17

2023-09-21T19:17

2023-09-21T22:45

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва считает недружественным актом решение Софии выслать священников РПЦ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Москва возмущена фактом случившегося, что "еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами", добавила Захарова.По ее словам, сейчас у властей Болгарии цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, связи между русским и болгарским народами."В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне", - отметила она.По словам официального представителя МИД РФ, 21 сентября священники русского храма-подворья в Софии были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности: это настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан, секретарь Подворья протоиерей Евгений и сотрудник храма.

https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230909/starets-1895175987.html

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россия, болгария, русская православная церковь, москва, мария захарова, в мире, софия (город)