https://ria.ru/20230921/vystavka-1897906375.html

В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе

В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе - РИА Новости, 21.09.2023

В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе

Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:30

2023-09-21T21:30

2023-09-21T23:18

культура

россия

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цик рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости. "Это действительно уникальная выставка и, конечно, наша сердечная благодарность Государственному историческому музею, в такой красоте, которой так пышет история", - сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, открывая выставку, и поблагодарила партнеров проекта. "Это удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов, и вывезены прекрасные картины, художественные произведения из Третьяковки, из Русского музея, из Музея современной истории", - добавила она. Глава ЦИК отметила, что выставка охватила многие этапы истории развития избирательного процесса в России. "Тридцать лет - это только уже последняя, современная стадия этого исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия. И хотелось бы, чтобы это все видели", - добавила Памфилова. По данным организаторов, стартовавший выставочный проект объединяет музейные предметы и архивные документы, артефакты из отечественной электоральной практики и цифровые решения в избирательном процессе. Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель. 862 - 1500-е годы", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству. 1540-е - 1680-е годы", "Российская империя XVIII–XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989 - 1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993 - 2022".

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россия, элла памфилова, исторический музей, русский музей, цик 30 лет, цик рф