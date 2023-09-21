Рейтинг@Mail.ru
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:30 21.09.2023 (обновлено: 23:18 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vystavka-1897906375.html
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе - РИА Новости, 21.09.2023
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе
Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:30
2023-09-21T23:18
культура
россия
элла памфилова
исторический музей
русский музей
цик 30 лет
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897863109_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_66cfeef46b9c8cb64863e304306266ef.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости. "Это действительно уникальная выставка и, конечно, наша сердечная благодарность Государственному историческому музею, в такой красоте, которой так пышет история", - сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, открывая выставку, и поблагодарила партнеров проекта. "Это удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов, и вывезены прекрасные картины, художественные произведения из Третьяковки, из Русского музея, из Музея современной истории", - добавила она. Глава ЦИК отметила, что выставка охватила многие этапы истории развития избирательного процесса в России. "Тридцать лет - это только уже последняя, современная стадия этого исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия. И хотелось бы, чтобы это все видели", - добавила Памфилова. По данным организаторов, стартовавший выставочный проект объединяет музейные предметы и архивные документы, артефакты из отечественной электоральной практики и цифровые решения в избирательном процессе. Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель. 862 - 1500-е годы", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству. 1540-е - 1680-е годы", "Российская империя XVIII–XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989 - 1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993 - 2022".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897863109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1b6cb26dee1083861bd57bab0789d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, элла памфилова, исторический музей, русский музей, цик 30 лет, цик рф
Культура, Россия, Элла Памфилова, Исторический музей, Русский музей, ЦИК 30 лет, ЦИК РФ
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе

В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.
"Это действительно уникальная выставка и, конечно, наша сердечная благодарность Государственному историческому музею, в такой красоте, которой так пышет история", - сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, открывая выставку, и поблагодарила партнеров проекта.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
 Посетители на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
"Это удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов, и вывезены прекрасные картины, художественные произведения из Третьяковки, из Русского музея, из Музея современной истории", - добавила она.
Глава ЦИК отметила, что выставка охватила многие этапы истории развития избирательного процесса в России.
"Тридцать лет - это только уже последняя, современная стадия этого исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия. И хотелось бы, чтобы это все видели", - добавила Памфилова.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Экспонат выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
По данным организаторов, стартовавший выставочный проект объединяет музейные предметы и архивные документы, артефакты из отечественной электоральной практики и цифровые решения в избирательном процессе.
Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель. 862 - 1500-е годы", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству. 1540-е - 1680-е годы", "Российская империя XVIII–XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989 - 1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993 - 2022".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Посетительница на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Посетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
 
КультураРоссияЭлла ПамфиловаИсторический музейРусский музейЦИК 30 летЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала