В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе РФ
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия", посвященная 30-летию избирательной системы, открылась в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.
"Это действительно уникальная выставка и, конечно, наша сердечная благодарность Государственному историческому музею, в такой красоте, которой так пышет история", - сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, открывая выставку, и поблагодарила партнеров проекта.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
"Это удивительное сочетание и музейных экспонатов, и электоральных артефактов, и архивных документов, и вывезены прекрасные картины, художественные произведения из Третьяковки, из Русского музея, из Музея современной истории", - добавила она.
Глава ЦИК отметила, что выставка охватила многие этапы истории развития избирательного процесса в России.
"Тридцать лет - это только уже последняя, современная стадия этого исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия. И хотелось бы, чтобы это все видели", - добавила Памфилова.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Экспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
По данным организаторов, стартовавший выставочный проект объединяет музейные предметы и архивные документы, артефакты из отечественной электоральной практики и цифровые решения в избирательном процессе.
Экспозиция состоит из шести основных разделов: "Раннефеодальное Русское государство. Призвание варягов, Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики и собирание русских земель. 862 - 1500-е годы", "Московское царство. Земские соборы - путь к сословному представительству. 1540-е - 1680-е годы", "Российская империя XVIII–XIX веков", "От империи к Советам - выборы в ХХ веке", "Выборы на рубеже веков (1989 - 1992 годы)", "Выборы новейшего времени. 1993 - 2022".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Посетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве