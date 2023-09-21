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В Москве открывается выставка об истории народовластия в России

В Москве открывается выставка об истории народовластия в России - РИА Новости, 21.09.2023

В Москве открывается выставка об истории народовластия в России

В Государственном историческом музее (ГИМ) 22 сентября открывается для посетителей выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Это... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T20:14

2023-09-21T20:14

2023-09-21T20:30

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В Государственном историческом музее (ГИМ) 22 сентября открывается для посетителей выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Это совместный проект Центральной избирательной комиссии, ГИМа и ряда других российских музеев и архивов. Выставка приурочена к 30-летию ЦИК. Подробнее о проекте – в материале РИА Новости. Документы разных эпох, некоторые из которых выставлены впервые, историческая живопись, современные технологии и даже фарфоровые статуэтки – выставка в Историческом музее удивительно наглядна и увлекательна. Рассказывать о самых сложных исторических перипетиях, показывая документы и памятники – это кредо музея на Красной площади. На сей раз инициатива исходила от Центральной избирательной комиссии, которая предложила сделать проект об истории народовластия и избирательной системы России. "Это очень актуальная задача. Все время нашу страну представляют как образец деспотии и тоталитаризма, хотя это было не так. В истории нашей страны были яркие события народного волеизъявления. Я не говорю о Пскове, который в принципе являлся республикой, Вятская земля – фактически республика. Да, там был довольно узкий круг новгородского боярства, но все равно, это были выбранные люди. Мы – уникальная страна. Я думаю, что нет в мире ни одной страны, которая трижды выбирала себе самодержцев: это Борис Годунов, Василий Шуйский и царь Михаил Федорович Романов", – отметил в интервью РИА Новости директор Исторического музея Алексей Левыкин. Кураторы работали над выставкой в крайне сжатые сроки: всего за полгода удалось собрать и интересные исторические документы, и живописные полотна разных эпох и даже предметы, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. "Мы постарались проследить всю историю развития народовластия, избирательного процесса через междисциплинарный подход: это и архивные документы, и предметы искусства, и артефакты. Все это создает атмосферу восприятия каждого исторического периода, начиная с 862 года: вече, земские соборы, дворянская демократия, первая государственная дума, учредительное собрание, советские выборы и, конечно, выборы в новой России. Этому посвящен последний зал нашей экспозиции, где представлены новейшие технологии, применяемые избирательной системой Российской Федерации. В том числе уникальный экспонат, с которым многие москвичи столкнулись впервые две недели назад на выборах мэра столицы – это терминал электронного голосования", – отметил на открытии выставки член ЦИК, один из участников проекта Павел Андреев. Экспозиция делится на шесть основных разделов – от раннефеодального Русского государства до новейшего времени. При этом, как ни удивительно, некоторые документы, которые экспонируются впервые, относятся именно к недавнему прошлому. "В отличие от средневековых документов, которые опубликованы и хорошо известны, современные документы представляют не меньший интерес: об их результатах мы знаем из телевизионных новостей, но вблизи документы можно увидеть впервые", – подчеркнул научный консультант выставки Алексей Литвин. По его словам, одна из главных сложностей показа архивных бумаг – их объем. Многостраничные документы открывают на каком-то одном развороте, именно поэтому экспонаты сопровождают подробные описания. Помогут сориентироваться в материалах и современные технологии – на мониторах в каждом разделе экспозиции демонстрируют документальный фильм. Произведения искусства позволяют ощутить дух той или иной эпохи. В качестве примера специалист приводит несколько фарфоровых статуэток: "русский еврей", "польский крестьянин", "казак". "Это повторение фарфора, подаренного императором Фридрихом императрице Екатерине II. В большом сервизе помимо посуды был ряд фигур жителей поделенной Польши. Это пример того, как через предметы можно обратить внимание на исторические процессы и непростые проблемы, которые приходилось решать", – отмечает Алексей Литвин. Еще один момент, на который он обращает особое внимание – это период российской истории с 1905 по 1991 год. "За неполные 90 лет наша страна прошла ни с чем не сравнимый путь. В начале ХХ века избирательная система была нацелена на то, чтобы максимально исключить в Государственной думе присутствие эксплуатируемых классов. Проходит семь лет после революции, и конституция формирует другую избирательную систему, в соответствии с которой максимально лишаются избирательных прав представители эксплуататорских классов. Это видно по представленным на выставке документам. А далее в 1936 году принимают новую конституцию, в которой все справедливо, но практика работает по-другому. При 99% посещаемости выборов, они тайные, всеобщие, равные, но не имеют альтернативы. Большой рывок происходит в 1988 году, когда Горбачев начинает конституционную реформу, и последний состав Верховного совета принимает законы о выборах и о съезде народных депутатов. Впервые вводится альтернативность", – подчеркивает Алексей Литвин. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия" будет открыта до 31 октября, она будет бесплатной для посетителей.

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