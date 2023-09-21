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В Москве открывается выставка об истории народовластия в России - РИА Новости, 21.09.2023
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Культура
 
20:14 21.09.2023 (обновлено: 20:30 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/vystavka-1897881190.html
В Москве открывается выставка об истории народовластия в России
В Москве открывается выставка об истории народовластия в России - РИА Новости, 21.09.2023
В Москве открывается выставка об истории народовластия в России
В Государственном историческом музее (ГИМ) 22 сентября открывается для посетителей выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Это... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T20:14
2023-09-21T20:30
культура
цик 30 лет
цик рф
россия
москва
исторический музей
борис годунов
василий шуйский
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В Государственном историческом музее (ГИМ) 22 сентября открывается для посетителей выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Это совместный проект Центральной избирательной комиссии, ГИМа и ряда других российских музеев и архивов. Выставка приурочена к 30-летию ЦИК. Подробнее о проекте – в материале РИА Новости. Документы разных эпох, некоторые из которых выставлены впервые, историческая живопись, современные технологии и даже фарфоровые статуэтки – выставка в Историческом музее удивительно наглядна и увлекательна. Рассказывать о самых сложных исторических перипетиях, показывая документы и памятники – это кредо музея на Красной площади. На сей раз инициатива исходила от Центральной избирательной комиссии, которая предложила сделать проект об истории народовластия и избирательной системы России. "Это очень актуальная задача. Все время нашу страну представляют как образец деспотии и тоталитаризма, хотя это было не так. В истории нашей страны были яркие события народного волеизъявления. Я не говорю о Пскове, который в принципе являлся республикой, Вятская земля – фактически республика. Да, там был довольно узкий круг новгородского боярства, но все равно, это были выбранные люди. Мы – уникальная страна. Я думаю, что нет в мире ни одной страны, которая трижды выбирала себе самодержцев: это Борис Годунов, Василий Шуйский и царь Михаил Федорович Романов", – отметил в интервью РИА Новости директор Исторического музея Алексей Левыкин. Кураторы работали над выставкой в крайне сжатые сроки: всего за полгода удалось собрать и интересные исторические документы, и живописные полотна разных эпох и даже предметы, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. "Мы постарались проследить всю историю развития народовластия, избирательного процесса через междисциплинарный подход: это и архивные документы, и предметы искусства, и артефакты. Все это создает атмосферу восприятия каждого исторического периода, начиная с 862 года: вече, земские соборы, дворянская демократия, первая государственная дума, учредительное собрание, советские выборы и, конечно, выборы в новой России. Этому посвящен последний зал нашей экспозиции, где представлены новейшие технологии, применяемые избирательной системой Российской Федерации. В том числе уникальный экспонат, с которым многие москвичи столкнулись впервые две недели назад на выборах мэра столицы – это терминал электронного голосования", – отметил на открытии выставки член ЦИК, один из участников проекта Павел Андреев. Экспозиция делится на шесть основных разделов – от раннефеодального Русского государства до новейшего времени. При этом, как ни удивительно, некоторые документы, которые экспонируются впервые, относятся именно к недавнему прошлому. "В отличие от средневековых документов, которые опубликованы и хорошо известны, современные документы представляют не меньший интерес: об их результатах мы знаем из телевизионных новостей, но вблизи документы можно увидеть впервые", – подчеркнул научный консультант выставки Алексей Литвин. По его словам, одна из главных сложностей показа архивных бумаг – их объем. Многостраничные документы открывают на каком-то одном развороте, именно поэтому экспонаты сопровождают подробные описания. Помогут сориентироваться в материалах и современные технологии – на мониторах в каждом разделе экспозиции демонстрируют документальный фильм. Произведения искусства позволяют ощутить дух той или иной эпохи. В качестве примера специалист приводит несколько фарфоровых статуэток: "русский еврей", "польский крестьянин", "казак". "Это повторение фарфора, подаренного императором Фридрихом императрице Екатерине II. В большом сервизе помимо посуды был ряд фигур жителей поделенной Польши. Это пример того, как через предметы можно обратить внимание на исторические процессы и непростые проблемы, которые приходилось решать", – отмечает Алексей Литвин. Еще один момент, на который он обращает особое внимание – это период российской истории с 1905 по 1991 год. "За неполные 90 лет наша страна прошла ни с чем не сравнимый путь. В начале ХХ века избирательная система была нацелена на то, чтобы максимально исключить в Государственной думе присутствие эксплуатируемых классов. Проходит семь лет после революции, и конституция формирует другую избирательную систему, в соответствии с которой максимально лишаются избирательных прав представители эксплуататорских классов. Это видно по представленным на выставке документам. А далее в 1936 году принимают новую конституцию, в которой все справедливо, но практика работает по-другому. При 99% посещаемости выборов, они тайные, всеобщие, равные, но не имеют альтернативы. Большой рывок происходит в 1988 году, когда Горбачев начинает конституционную реформу, и последний состав Верховного совета принимает законы о выборах и о съезде народных депутатов. Впервые вводится альтернативность", – подчеркивает Алексей Литвин. Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия" будет открыта до 31 октября, она будет бесплатной для посетителей.
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цик 30 лет, цик рф, россия, москва, исторический музей, борис годунов, василий шуйский, михаил федорович романов (царь)
Культура, ЦИК 30 лет, ЦИК РФ, Россия, Москва, Исторический музей, Борис Годунов, Василий Шуйский, Михаил Федорович Романов (царь)
В Москве открывается выставка об истории народовластия в России

В Москве с 22 сентября открывается выставка об истории народовластия в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
 Посетители на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Посетители на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Читать ria.ru в
В Государственном историческом музее (ГИМ) 22 сентября открывается для посетителей выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия". Это совместный проект Центральной избирательной комиссии, ГИМа и ряда других российских музеев и архивов. Выставка приурочена к 30-летию ЦИК. Подробнее о проекте – в материале РИА Новости.
Документы разных эпох, некоторые из которых выставлены впервые, историческая живопись, современные технологии и даже фарфоровые статуэтки – выставка в Историческом музее удивительно наглядна и увлекательна. Рассказывать о самых сложных исторических перипетиях, показывая документы и памятники – это кредо музея на Красной площади. На сей раз инициатива исходила от Центральной избирательной комиссии, которая предложила сделать проект об истории народовластия и избирательной системы России.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетитель на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Посетитель на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетитель на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
"Это очень актуальная задача. Все время нашу страну представляют как образец деспотии и тоталитаризма, хотя это было не так. В истории нашей страны были яркие события народного волеизъявления. Я не говорю о Пскове, который в принципе являлся республикой, Вятская земля – фактически республика. Да, там был довольно узкий круг новгородского боярства, но все равно, это были выбранные люди. Мы – уникальная страна. Я думаю, что нет в мире ни одной страны, которая трижды выбирала себе самодержцев: это Борис Годунов, Василий Шуйский и царь Михаил Федорович Романов", – отметил в интервью РИА Новости директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Кураторы работали над выставкой в крайне сжатые сроки: всего за полгода удалось собрать и интересные исторические документы, и живописные полотна разных эпох и даже предметы, которые имеют отношение к сегодняшнему дню.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Экспонат выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
"Мы постарались проследить всю историю развития народовластия, избирательного процесса через междисциплинарный подход: это и архивные документы, и предметы искусства, и артефакты. Все это создает атмосферу восприятия каждого исторического периода, начиная с 862 года: вече, земские соборы, дворянская демократия, первая государственная дума, учредительное собрание, советские выборы и, конечно, выборы в новой России. Этому посвящен последний зал нашей экспозиции, где представлены новейшие технологии, применяемые избирательной системой Российской Федерации. В том числе уникальный экспонат, с которым многие москвичи столкнулись впервые две недели назад на выборах мэра столицы – это терминал электронного голосования", – отметил на открытии выставки член ЦИК, один из участников проекта Павел Андреев.
Экспозиция делится на шесть основных разделов – от раннефеодального Русского государства до новейшего времени. При этом, как ни удивительно, некоторые документы, которые экспонируются впервые, относятся именно к недавнему прошлому.
"В отличие от средневековых документов, которые опубликованы и хорошо известны, современные документы представляют не меньший интерес: об их результатах мы знаем из телевизионных новостей, но вблизи документы можно увидеть впервые", – подчеркнул научный консультант выставки Алексей Литвин.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Экспонат выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экспонат выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
По его словам, одна из главных сложностей показа архивных бумаг – их объем. Многостраничные документы открывают на каком-то одном развороте, именно поэтому экспонаты сопровождают подробные описания. Помогут сориентироваться в материалах и современные технологии – на мониторах в каждом разделе экспозиции демонстрируют документальный фильм. Произведения искусства позволяют ощутить дух той или иной эпохи. В качестве примера специалист приводит несколько фарфоровых статуэток: "русский еврей", "польский крестьянин", "казак".
"Это повторение фарфора, подаренного императором Фридрихом императрице Екатерине II. В большом сервизе помимо посуды был ряд фигур жителей поделенной Польши. Это пример того, как через предметы можно обратить внимание на исторические процессы и непростые проблемы, которые приходилось решать", – отмечает Алексей Литвин.
Еще один момент, на который он обращает особое внимание – это период российской истории с 1905 по 1991 год.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Посетительница на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетительница на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
"За неполные 90 лет наша страна прошла ни с чем не сравнимый путь. В начале ХХ века избирательная система была нацелена на то, чтобы максимально исключить в Государственной думе присутствие эксплуатируемых классов. Проходит семь лет после революции, и конституция формирует другую избирательную систему, в соответствии с которой максимально лишаются избирательных прав представители эксплуататорских классов. Это видно по представленным на выставке документам. А далее в 1936 году принимают новую конституцию, в которой все справедливо, но практика работает по-другому. При 99% посещаемости выборов, они тайные, всеобщие, равные, но не имеют альтернативы. Большой рывок происходит в 1988 году, когда Горбачев начинает конституционную реформу, и последний состав Верховного совета принимает законы о выборах и о съезде народных депутатов. Впервые вводится альтернативность", – подчеркивает Алексей Литвин.
Выставка "Право выбора. Краткая история российского народовластия" будет открыта до 31 октября, она будет бесплатной для посетителей.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
 
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